阿里云在港推「100万Token」计划 企业3个月免费用最先进Qwen大模型

阿里巴巴（9988）旗下阿里云举行年度「阿里云香港峰会」，宣布推出「100万Token计划」、上线香港Model Studio生成式AI开发平台，以及与香港应用科技研究院开展合作，一系列举措旨在加速本港AI应用，推动创新。

可用于智能客服、销售培训

阿里云指，「100万Token计划」让新注册企业与开发者可于3个月内免费使用阿里巴巴最先进的AI系列模型，包括Qwen大语言模型及Wan视频生成模型。参与者透过运用所提供的高达100万个Token，可借助有关模型建构不同的AI应用，包括智能客服、企业知识库问答，以及销售培训系统，或可用于驱动现有的AI应用，降低采用AI的门槛同时激发各行各业的创新动力。

上线香港Model Studio生成式AI开发平台

阿里云在峰会上亦宣布已在香港推出Model Studio，客户可在该平台上调用Qwen及Wan模型，参数规模从5亿至数千亿不等。Model Studio将部署在阿里云的香港云基础设施上，让企业及开发者以更快的速度，更高的合规标准，使用可靠的生成式AI模型。

针对金融、医疗与公共服务等受严格监管的行业，阿里云指，推出Model Studio Exclusive，专为混合云与私有云环境的安全部署而设计，让客户在全面掌控自身数据与模型的前提下，充分发挥大语言模型与AIAgent的强大能力。

Model Studio Exclusive提供全面的AI开发能力，涵盖基础模型推理、高阶模型微调，以及行业专属AIAgent（AI代理）的创建能力，协助企业快速部署符合自身业务需求的AI解决方案。

阿里云：港业务收入双位数增长

阿里云智能国际业务副总裁、港澳区域总经理袁志明表示，阿里云深耕香港市场10年，建立了稳固的根基，连续5年保持香港IaaS（基础设施即服务）市场领导地位，业务收入持续实现双位数增长，并与逾5万名客户及300多个生态伙伴共同成长。他指，AI时代为香港企业带来庞大机遇，该集团凭借完善的云端基础设施，将持续强化AI实力，推动AI创新，以前瞻性部署支持香港企业的长远发展。

阿里云伙应科院 成立联合人工智能实验室

峰会期间，阿里云亦与应科院签署合作备忘录，指出体现双方致力推动数码转型，协助各行各业充份掌握人工智能的潜力，进一步助香港发展成为全球创新科技中心。阿里云与应科院计划成立联合人工智能实验室，推动科研与创新。

应科院行政总裁孙耀达表示，通过结合阿里云的科技优势以及应科院的科研能力和业界联系，正致力开发崭新的高端人工智能解决方案，以协助各行各业解决痛点，提升营运效率。