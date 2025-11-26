Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港工程公关需求攀升 港企Start PR推服务助营业额年增70%

商业创科
更新时间：17:25 2025-11-26 HKT
发布时间：17:25 2025-11-26 HKT

本地「点餐式」公关公司千云工作室（Start PR）表示，香港工程建筑行业对专业公关方案的需求持续攀升，该企遂参与该外判公关领域，为多个工程项目提供贴近社区的公关策略，成功带动营业额较去年同期飙升70%。

与持份者沟通成工程公司公关首务

Start PR表示，工程界在施工期间无可避免会影响周边居民，近年工程公司的首要需求，是主动与各持份者沟通、制定危机预防及沟通策略，而该公司专注于将复杂的专业工程细节，转化为明确易懂的公众讯息，弥补公众对工程技术了解有限的鸿沟。

该公司续指，工程界对公关公司的要求有别于其他行业，除了基本的工程地盘知识外，业界更著重于周边社区关系的建立与宣传，而且工程项目从施工到完工的整个周期，皆需要与社区人士保持透明、多向的沟通，并鼓励其了解及参与。

协助工程商参与社会公益

Start PR又表示，其公关方案结合多年服务非政府组织（NGO）的经验，主动协助工程公司参与社会公益事业，如改善周边社区基础设施或提供在地就业机会，透过系统性的公关活动，企业得以展示对社会目标的承诺，有效创造和谐的公众环境，有利项目顺利推进。

Start PR主打点餐式公关

Start PR属本港「零门槛点餐式」公关公司，标谤任何客户都不需签署长期合约，令公关成本大减，该企指，自成立以来已获得中小企支持，其中包括国际级科技公司及跨国初创公司。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前