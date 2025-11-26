本港工程公关需求攀升 港企Start PR推服务助营业额年增70%

本地「点餐式」公关公司千云工作室（Start PR）表示，香港工程建筑行业对专业公关方案的需求持续攀升，该企遂参与该外判公关领域，为多个工程项目提供贴近社区的公关策略，成功带动营业额较去年同期飙升70%。

与持份者沟通成工程公司公关首务

Start PR表示，工程界在施工期间无可避免会影响周边居民，近年工程公司的首要需求，是主动与各持份者沟通、制定危机预防及沟通策略，而该公司专注于将复杂的专业工程细节，转化为明确易懂的公众讯息，弥补公众对工程技术了解有限的鸿沟。

该公司续指，工程界对公关公司的要求有别于其他行业，除了基本的工程地盘知识外，业界更著重于周边社区关系的建立与宣传，而且工程项目从施工到完工的整个周期，皆需要与社区人士保持透明、多向的沟通，并鼓励其了解及参与。

协助工程商参与社会公益

Start PR又表示，其公关方案结合多年服务非政府组织（NGO）的经验，主动协助工程公司参与社会公益事业，如改善周边社区基础设施或提供在地就业机会，透过系统性的公关活动，企业得以展示对社会目标的承诺，有效创造和谐的公众环境，有利项目顺利推进。

Start PR主打点餐式公关

Start PR属本港「零门槛点餐式」公关公司，标谤任何客户都不需签署长期合约，令公关成本大减，该企指，自成立以来已获得中小企支持，其中包括国际级科技公司及跨国初创公司。