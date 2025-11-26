HGC环电指信奉「适者生存」 毋惧中移动购香港宽频竞争 东南亚续拓光纤布局谋增长

本港电讯营运商HGC环球全域电讯行政总裁郭咏邦表示，同业香港宽频（1310）获中移动（941）收购后带来的行业格局或有变化，但竞争一直都存在，而HGC信奉「适者生存」，将继续有自身定位。他又指出，一直与通讯办接触，相信监管机构会「严正睇紧市场有无反垄断。」

CEO郭咏邦：对通讯办反垄断监管有信心

郭咏邦指出，HGC与香港宽频的市场定位一向有差异，包括HGC服务较多国际性企业客户，而且会布局海外市场与据点，双方不会突然正面竞争，故相信HGC「有位置可以企」。至于家居宽频的竞争，他称过去一直存在，而且HGC平均月费定价亦较对方低，不怕打价格战，另外亦对通讯办的反垄断监管有信心。

香港海底电缆枢纽流失 菲律宾完成接驳保服务

发展方面，HGC去年在菲律宾投资光纤基建，并连接香港，郭咏邦指，最主要的海缆系统已完成建设，并将有数千条分支可连接亚洲不同地点。他指出，近年亚洲区海底电缆减少连接香港，东南亚接点则不断提升，有机会影响服务，「嚟紧一两年香港剩返最多17条，新加坡向住40条进发，我哋唔可以坐喺度」，故HGC除了在菲律宾布局外，早前亦已收购一家有光纤建设牌照的马来西亚公司，期待进一步沿著东南亚「黄金走廊」扩展枢纽，包括泰国、老挝、柬埔寨、越南等地，寻求业务增长。

东南亚研并购 输出香港软实力

郭咏邦续指，目前HGC并未停止物色收购项目，现时除了香港外，亦聚焦东南亚地区，主要看中当地经济增长急速，以及文化与发展模式与香港相近，「用经验、资金、关系，发挥香港软实力行出去东南亚，呢样唔失得。」

CFO指再融资顺利 负债比率将大减

HGC正为银行贷款进行再融资，财务总监江伟杰指出，目前进展顺利，暂时维持原有融资规模，息率将较上一笔为低，其财务往绩及未来计划继续获银行认同。他续指，现时该公司负债比率水平与上市公司同业相若，并预计未来将显著降低。

HGC资料显示，今年首9个月的一站式托管服务毛利7550万元，按年增长7.4%，而网络安全业务毛利1590万元，大增53%，而频宽亦持续提升。