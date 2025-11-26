立法会选举｜周大福集团推近500万优惠 鼓励市民积极投票 启德零售馆买$600减$300

【立法会选举/投票/周大福集团】立法会换届选举将至，周大福集团响应政府呼吁，秉持「企业与城市同行」的理念，鼓励市民积极投票，并以此提升社区参与感和凝聚力，市民凭投票后派发的「心意谢卡」，可于旗下多个业务享用特别优惠。

立法会选举投票优惠｜周大福集团提供哪些优惠？

有关优惠涵盖购物、餐饮及医疗健康服务，包括：

立法会选举投票优惠｜新世界发展

• K11 MUSEA及K11Art Mall现金消费券（消费满$100便可获得$50折扣），每日名额1,207名，共派33日，总值约$2,000,000

K11 MUSEA及K11Art Mall提供现金消费券，消费满$100可获$50折扣。

立法会选举投票优惠｜周大福创建

• 香港会议展览中心：价值$500的餐饮优惠券（消费满$1,000可用），共1,500张，总值$750,000

• 港怡医院：价值$1,000体检或医美优惠券（消费满$2,000可用），共 500张，总值$500,000

• 周大福人寿：价值$1,000的保费折扣券（指定产品消费满$10,000可用），共127张，总值$127,000

立法会选举投票优惠｜启德体育园

• 启德零售馆：价值$300的电子消费优惠券（消费满$600可用），共4,000张，总值$1,200,000

立法会选举投票优惠｜佐丹奴

• 购物优惠券（消费满$600 便可获得$100扣减），共3,000张，总值$300,000

立法会选举投票优惠｜港铁

港铁宣布港铁商场会推出「投票有礼」抽奖活动，提供超过三百份由1000元至最高5万元的港铁商场电子优惠券，鼓励市民履行公民责任，参与投票。

除了在车站及商场宣传鼓励市民积极投票外，港铁商场亦会推出「投票有礼」抽奖活动，提供超过三百份由一千港元至最高五万港元的港铁商场电子优惠券，鼓励市民履行公民责任，参与投票。详情须参阅MTR Mobile及港铁公司网页稍后公布的相关细则。

立法会选举投票优惠｜戏院

10间戏院院线宣布，12月7日当天，持有「心意谢卡」的市民每人可在指定戏院院线购买一张半价戏票，特备节目及包场活动除外。参与活动的影院包括星达院线、百老汇院线、CGV Cinema、华懋电影院、影艺戏院、Cinema City、英皇戏院、Lumen Cinema、MCL院线及新宝院线。

主办方表示，心意谢卡不允许转赠他人，且不可与其他优惠同时使用。座位为先到先得，坐满即止。

立法会选举投票优惠｜优品360

优品360（2360）表示，在12月7日至12月9日期间，顾客凭投票「心意谢卡」于优品360及FoodVille全线香港177间门市，消费满120元或以上，即可享9折优惠。

相关文章：立法会选举︱12月6日及7日康文署泳池、科学馆等免费开放

