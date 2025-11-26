京东据报洽购丽新旗下中环建设银行大厦

据DebtWire引述消息报道，京东（9618）冾购丽新发展（488）的中环中国建设银行大厦50%股权。《星岛头条》向京东确认消息，对方表示没有回应。

报道引述知情人士指，丽新发展最近同意将旗下最具市场价值的资产，中环建设银行大厦50%股权出售给京东。不过，有另一位消息人士表示，竞标可能尚未结束，可能会有对京东出价的反制报价。今年8月有报道指，长实（1113）亦参与竞购中国建设银行，长实当时回应指「不予置评」。

相关文章：传参与洽购中环建设银行大厦50%股权 长实：不予置评

料年底前公布出售进展

据知情人士表示，丽新发展计划在今年年底前就出售进展发布公告。

丽新发展通过在香港注册的Diamond String持有该商厦股权，该公司是与中国建设银行(亚洲)子公司的合资企业，持股各占50%。报道引述知情人士指，丽新发展曾预计出售该大厦50%股权，可获得约20亿港元的净收益。消息人士指，丽新发展正努力避免其2026年7月到期的4.93亿美元债券直接延期，预计在债券到期前能完成主要资产出售，以及完成两笔今年12月和2026年3月到期的抵押贷款再融资。

另一方面，内地科技巨头近年积极进军香港，作为全球扩张的一部分。京东的同业阿里巴巴（9988）及蚂蚁集团于10月17日宣布以约72亿元，向文华东方酒店集团购入铜锣湾甲级商厦「港岛壹号中心」，合共约30万平方呎楼面，是自2021年以来香港最大的商厦交易。



