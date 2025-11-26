Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠普拟用更多AI工具减成本 2028财年底前裁员最多6000人

更新时间：10:03 2025-11-26 HKT
发布时间：10:03 2025-11-26 HKT

据彭博报道，惠普公司公布本年度盈利展望低于市场预期，并表示将通过使用更多人工智能（AI）工具，2028财年底前裁员4,000至6,000人。

称为确保公司保持竞争力

基于有关措施，公司预计到2028财年底前每年将节省10亿美元。集团行政总裁洛雷斯表示，节省的成本将来自于惠普将AI工具应用于产品开发、客户支援、销售和制造等领域，又指「为了确保公司保持竞争力，我们必须这样做」。

惠普在声明中表示，裁员将导致约6.5亿美元的重组费用，其中约2.5亿美元在2026财年（始于11月1日）产生。 截至2024年10月，公司员工人数约为5.8万人。剔除重组费用等项目后，公司估计全年每股盈利为2.9至3.2美元，市场则平均预期为3.32美元。

报道提到，惠普3年前也曾推出一项同样旨在裁减4,000至6,000个职位的成本削减计划；当时公司拥有约61,000名员工。惠普表示，该计划最终节省了22亿美元。

