优必选工业机械人今年获11亿元订单 本月中开始量产交付

据星岛环球网报道，11月24日，优必选成功进入MSCI中国指数，当天在港股成交量达到31亿元，其中在盘后短短8分钟内成交16亿元。

截至11月25日15时左右，优必选报110.6元每股，当日下跌0.81%，港股市值443.8亿元。

本月稍早时候，优必选中标广西防城港市人形机器人数据采集与测试中心和人工智能科创教育示范项目，中标金额2.64亿元人民币，产品以最新款可自主换电的工业人形机器人Walker S2为主。该项目聚焦人形机器人在全国边境口岸的旅客和人员疏导、岗哨巡检、物流、商业服务以及国内钢铜铝大型生产制造基地的设施巡检等项目，订单预计在12月交付。

优必选工业人形机器人Walker S2在11月中开启量产交付。优必选方面表示，2025年仅Walker系列人形机器人全年订单总金额就达11亿元人民币，公司正持续引领全球人形机器人商业化应用落地进程。目前，数百台Walker S2投入产业一线应用，覆盖汽车制造、智能制造、智慧物流、具身智能数据中心等重点应用领域。

星岛记者 周昊 广州报道