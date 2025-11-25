按证公司发253亿多币种公募债券 创规模最大纪录

香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（25日）宣布，在其300亿美元中期债券发行计划下成功发行总额为253亿港元（或等值33亿美元）的多币种公募基准债券。此次债券于今年11月18日在香港以簿记建档方式发行并定价。本次发行是按揭证券公司有史以来规模最大的公募债券发行，打破于2024年10月创下的纪录。

此次发行的多币种基准债券包括四笔分别为100亿港元2年期、50亿元人民币3年期和10亿美元5年期传统债券，以及20亿港元30年期社会责任债券。债券发行最高峰期的合计认购金额约800亿港元等值，最终配售给约250家机构投资者。

30年社债首用于安老按揭计划

是次发行的30年期港元社会责任债券是亚太地区首笔用于支持安老按揭计划，为香港长者提供必要融资的社会责任债券。该计划为「HKMC退休3宝」之一，旨在为长者业主提供退休规划方案，让他们可以释放其物业价值，为他们提供额外现金流，从而帮助他们在退休后维持生活质素，并满足医疗保健和其他生活需要。

截至2025年10月，按揭证券公司在安老按揭计划下收到8,776宗申请，平均物业估值约为550万港元，平均每月年金约15,900港元。借款人的平均年龄为69岁。

按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运表示，此次创纪录的债券发行已证明其在吸引新投资者进入香港资本市场方面成效显著，也印证了投资者对香港及按揭证券公司的坚定信心。此外，这次历来第一笔用于支持安老按揭贷款的社会责任债券不仅促进了为长者提供可持续融资和普惠金融，也为香港的退休规划市场发展和银发经济作出了贡献。