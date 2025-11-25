新加坡国家AI计划放弃Meta模型 转向阿里旗下通义千问

据内媒报道，新加坡国家人工智能计划（AISG）正进行一次重大战略调整，在其最新东南亚语言大模型项目中放弃Meta模型，转向阿里（9988）旗下通义千问（Qwen）开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张

Llama模型处理区域性语言不佳

报道指出，AISG今日（25日）宣布推出的「Qwen-SEA-LION-v4」模型，在一项衡量东南亚语言能力的开源榜单上迅速占据首位。

报道又提到，此前以Meta的Llama系列为代表的开源模型，在处理印尼语、泰语和马来语等区域性语言时表现不佳，严重制约本地化AI应用的开发效率与性能。