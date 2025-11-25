《沽注一掷》原型Burry反驳AI不存在泡沫论点 直指Nvidia如当年思科

美国知名基金经理、电影《沽注一掷》原型人物Michael Burry，再次向AI热潮发炮。他于周一（24日）发表一篇名为《泡沫的根本特征：供给侧贪婪》（The Cardinal Sign of a Bubble： Supply-Side Gluttony）的文章，反驳市场认为「科技巨头赚钱能力强，因此不存在泡沫」的论点，并直接点名英伟达（Nvidia）扮演着当年科网泡沫时思科（Cisco）的角色。

当年泡沫也是由高利润公司推动

Michael Burry在文中举例，在1999年科网泡沫巅峰时期，推动纳斯达克指数飙升的也是高利润的大型科技股，而非没有收入的小型科技股，其中包括当年的「四骑士」，亦即微软、英特尔、戴尔与思科。

他强调「历史从不简单重复，但经常押韵」，现在的AI热潮也是由「五大骑士」微软、Google母公司Alphabet、Meta、亚马逊与甲骨文所主导，再加上OpenAI等初创公司。

庞大投入背后是灾难性过度供应

他提到，这些企业承诺在未来3年投入近3万亿美元于AI基础设施，包括数据中心、运算晶片与能源布局，但在庞大的资金投入背后，却是灾难性的过度供应和远远不足的需求。他警告，科技巨头正陷入一场不可持续的资本支出竞赛，为了抢AI运算能力而大量添购晶片、伺服器与建设数据中心，但下游应用的商业模式与实际需求，却远远无法支持这些成本。

他又警告，不要被所谓的「这次不一样」所蒙蔽，「无论多少人试图证明，这次并没有甚么不同」。在文章结尾，他引用了「股神」巴菲特拍档查理．芒格的一句话，「如果你到处刺破气球，你不会是房间里最受欢迎的人」。

