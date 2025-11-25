内地据报要求航空公司减少日本航班至明年3月 东航料最受影响
更新时间：15:24 2025-11-25 HKT
发布时间：15:24 2025-11-25 HKT
发布时间：15:24 2025-11-25 HKT
据彭博引述消息报道，中国政府上周已指示国内航空公司减少飞往日本的航班数量至2026年3月，表明中国已做好应对长期争端的准备。报道又指，东方航空（670）是受需求下滑影响最大的内地航空公司，因其每年营运近16,000班飞往日本的航班；该股今日曾跌逾8%，低见4.19元，暂报4.27元，续跌约4.8%。
被要求「暂时」作出调整
报道指出，航空公司被要求「暂时」作出这些调整，意味情况可能会根据外交局势发展而改变。此外，市场研究机构China Trading Desk数据显示，潜在的游客取消行程已经持续到2026年4月。
报道又指，中国早前向公民发出旅游警告后，中日旅游人数已经下滑，而最新下达的指令将令趋势将持续到春节期间，亦即是中国游客海外消费的高峰期。不过，航空公司可自行决定削减哪些航班及削减多少航班。
相关文章：日本通胀加剧 中国大米成抢手货 当地民众赞「性价比最高」
最Hit
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
2025-11-24 15:34 HKT