内地据报要求航空公司减少日本航班至明年3月 东航料最受影响

据彭博引述消息报道，中国政府上周已指示国内航空公司减少飞往日本的航班数量至2026年3月，表明中国已做好应对长期争端的准备。报道又指，东方航空（670）是受需求下滑影响最大的内地航空公司，因其每年营运近16,000班飞往日本的航班；该股今日曾跌逾8%，低见4.19元，暂报4.27元，续跌约4.8%。

被要求「暂时」作出调整

报道指出，航空公司被要求「暂时」作出这些调整，意味情况可能会根据外交局势发展而改变。此外，市场研究机构China Trading Desk数据显示，潜在的游客取消行程已经持续到2026年4月。

报道又指，中国早前向公民发出旅游警告后，中日旅游人数已经下滑，而最新下达的指令将令趋势将持续到春节期间，亦即是中国游客海外消费的高峰期。不过，航空公司可自行决定削减哪些航班及削减多少航班。

