星展香港试行新跨境汇款服务 料2026年正式推出

星展香港宣布推出「星展环星汇」（DBS GlobeSend）试验计划，目前正为选定的中小企客户试行服务，并预计于2026年正式推出。该计划采用智能路径及实时汇率，提供全面整合及高成本效益的跨境汇款平台。

企业或节省40%成本

该行表示，透过DBS IDEAL网上理财平台，企业可轻松将款项汇至全球超过110个市场，支援最快实时或即日到账，并以供应商当地货币全额支付。相比传统电汇及大部分银行的海外汇款，该服务的费用收费更低，不设中转行隐藏费用，令企业有望节省高达40%成本。

有关服务在试验阶段可处理最高50万元等值、涵盖超过110种当地货币的交易，并提供菲律宾披索（最高380万菲律宾披索）及泰铢（最高50万泰铢）的实时结算交易，实现跨境交易零时差；未来将分阶段扩展实时或即日到账功能，进㇐步支援澳元、英镑、日圆及欧元的实时跨境转账服务。