Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星展香港试行新跨境汇款服务 料2026年正式推出

商业创科
更新时间：14:27 2025-11-25 HKT
发布时间：14:27 2025-11-25 HKT

星展香港宣布推出「星展环星汇」（DBS GlobeSend）试验计划，目前正为选定的中小企客户试行服务，并预计于2026年正式推出。该计划采用智能路径及实时汇率，提供全面整合及高成本效益的跨境汇款平台。

企业或节省40%成本

该行表示，透过DBS IDEAL网上理财平台，企业可轻松将款项汇至全球超过110个市场，支援最快实时或即日到账，并以供应商当地货币全额支付。相比传统电汇及大部分银行的海外汇款，该服务的费用收费更低，不设中转行隐藏费用，令企业有望节省高达40%成本。 

有关服务在试验阶段可处理最高50万元等值、涵盖超过110种当地货币的交易，并提供菲律宾披索（最高380万菲律宾披索）及泰铢（最高50万泰铢）的实时结算交易，实现跨境交易零时差；未来将分阶段扩展实时或即日到账功能，进㇐步支援澳元、英镑、日圆及欧元的实时跨境转账服务。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前