苹果罕见裁员 传将更多销售转交第三方经销商

苹果公司（AAPL）罕见裁员！该公司周一确认将裁减数十个销售团队职位，但强调此次裁员仅影响少数职位，并持续招聘新员工，而受影响员工可申请内部其他职位空缺。有员工则表示，苹果此举是为了将更多销售转移到第三方经销商，以降低薪资支出等内部成本。

裁员行动波及整个销售部门

据彭博引述消息报道，管理层过去几周已通知受影响员工，波及了整个销售部门，包括负责服务大型企业、学校及政府机构的客户经理。此外，负责为机构客户举办简报会与产品展示的「苹果简报中心」工作人员也受到影响。

据悉，被裁员工须于明年1月20日前在公司内找到新职位，否则将获遣散金并终止雇用。不过，公司并未告知员工具体涉及多少个职位。

服务政府销售团队成重灾区

值得注意的是，此次裁员涉及多位资深管理人员，甚至还包括一些在苹果工作了二、三十年的员工；同时，主要是针对服务美国国防部与司法部等政府机关的销售团队。彭博补充，该团队此前已因长达43天的美国政府停摆，以及「政府效率部」（DOGE）推动的预算削减而面临挑战。