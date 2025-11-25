Google传获Meta洽购TPU晶片 盘后升逾2% 竞争对手Nvidia应声跌
据外媒《The Information》引述消息报道，科技巨头Meta（META）拟斥资数十亿美元采购Google母公司Alphabet的AI晶片。受到消息影响，Alphabet（GOOGL）盘后升2.6%至327美元，而其竞争对手英伟达（Nvidia，NVDA）股价则跌1.5%至179.81美元。
研2027年在数据中心使用
报道指出，Meta正商讨于2027年在其数据中心使用「张量处理器」（TPU）的晶片，并可能于明年向Google云端部门租用这些晶片。
值得注意的是，Meta目前主要使用英伟达晶片，若与Alphabet达成协议，将有助将TPU确立为英伟达晶片以外的替代方案。早前，Alphabet亦与AI初创公司Anthropic签订协议，将向其提供高达100万颗TPU晶片。
Alphabet和Meta的发言人尚未立即回应媒体置评请求。
