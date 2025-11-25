Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google传获Meta洽购TPU晶片 盘后升逾2% 竞争对手Nvidia应声跌

商业创科
更新时间：09:39 2025-11-25 HKT
发布时间：09:39 2025-11-25 HKT

据外媒《The Information》引述消息报道，科技巨头Meta（META）拟斥资数十亿美元采购Google母公司Alphabet的AI晶片。受到消息影响，Alphabet（GOOGL）盘后升2.6%至327美元，而其竞争对手英伟达（Nvidia，NVDA）股价则跌1.5%至179.81美元。

研2027年在数据中心使用

报道指出，Meta正商讨于2027年在其数据中心使用「张量处理器」（TPU）的晶片，并可能于明年向Google云端部门租用这些晶片。

值得注意的是，Meta目前主要使用英伟达晶片，若与Alphabet达成协议，将有助将TPU确立为英伟达晶片以外的替代方案。早前，Alphabet亦与AI初创公司Anthropic签订协议，将向其提供高达100万颗TPU晶片。

Alphabet和Meta的发言人尚未立即回应媒体置评请求。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前