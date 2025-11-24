国泰航空10月载客量升逾29% 快运运力增34% 「密切留意日本旅游需求」

国泰（293）公布10月客运及货运量数据，期内国泰航空和香港快运，月内合共接载逾320万人次旅客，按月增加21%。国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，将持续扩展全球航线网络，料国泰航空圣诞旅游旺季预订保持强健，而香港快运会密切留意前往日本的旅游需求，货运需求将保持强健。

国泰航空10月载客率达86%

国泰航空指，10月载客量按年增加29%，至260.4万人次；可用座位公里数按年增加26%。刘凯诗称，10月客运需求殷切，受惠于国庆黄金周及中秋节等多个假期，月初内地休闲出行需求显著增长。她续指，香港与内地接连举行如广交会、秋季电子产品展及中国玩具展等大型展览，吸引来自多个长途市场的入境旅客，前舱需求明显增长；休闲及商务旅游需求同样稳健，令国泰航空10月的载客率高达86%，创近年来同月新高，料未来圣诞旅游旺季的预订保持强健，来自北美、英国及其他欧洲地区探访亲友的入境旅客将显著增加。

香港快运载客量增32%

香港快运方面，国泰指，10月载客量逾68万人次，按年增32%，首10个月载客量按年增31%；上月可用座位公里数则增加34%。刘凯诗表示，受国庆假期强健需求带动，香港快运载客量与运力的增长近乎同步，整体载客率仅略低于2024年同期的水平，将并会密切留意前往日本的旅游需求，同时专注于促进整体网络的需求。

刘凯诗：货运需求将保持强健

货运方面，国泰表示，国泰货运于10月载货量按年升6%达15.1万公吨，可用货物吨公里数按年增加8%；在2025 年前十个月，载货量按年增加了10%。刘凯诗表示，「国泰—鲜货运送」方案需求稳健，主要受到东南亚和大洋洲新鲜农产品运往香港，以及南美冰鲜三文鱼运往中国内地的推动，而「国泰优先运送」方案在东南亚及粤港澳大湾区亦录得稳健增长，反映在节日和年终促销期间，具时效性的货物运输需求上升。

刘凯诗预计，今年货运旺季余下时间需求将保持强健，载运量持续偏高，尤其是在主要货运航线上。