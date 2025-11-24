龙升伙宁德等右軚换电的士「红旗E-QM5」明年到港 全车盛惠28.8万元 99秒极速换电

龙升集团控股（6829）旗下龙升新能源宣布，与多家合作伙伴达成战略合作，将于香港推出全球首款右軚版可换电新能源的士「红旗E-QM5」。新车主打99秒极速换电技术，计划2026年4月起交付，现已接获约300部意向订单。龙升目标在5至6年内，推动全港约6000部的士升级为换电式电动的士，占总数三分之一，并配套建设约30个换电站。

两销售方案 车壳收费18.8万

是次合作伙伴为电池公司宁德时代（3750）旗下「时代电服」、汽车进出口公司「一汽进出口」，以及充换电营运公司时代小桔。龙升指，「红旗E-QM5」提供两种销售方案，包括整车购买，售价28.8万元，含电池及价值8.2万元礼包，涵盖全年免费换电与延长电池保养；以及电池租用方案，车壳售价18.8万元，首年电池月租优惠价999元。

的士司机日均换电1至2次

新车搭载的换电系统可在99秒内完成极速换电，电池满电状态可行驶500公里，足以满足的士司机日常营运需求。龙升新能源首席执行官黄钊指出，的士司机日均约需换电1至2次，每个换电站将配备至少13块电池循环使用，确保服务不中断。

本港明年底8个换电站

龙升将为「红旗E-QM5」项目，在香港建立换电站及网络铺设。黄钊表示，目前粉岭及青衣换电站已经落成，马鞍山站即将动工，预计2026年3月前将有3个换电站投入服务，明年底增至8个，至2027年全港将设立不少于14个换电站。

按照规划，初期每个换电站可服务100辆换电车，预计排队时间不超过10分钟。黄钊强调，为确保服务质素，不会盲目扩充订单量，必须确保换电站数量足够，避免因站点不足导致排队时间过长。

四方战略合作

换电的士司机料年省27万

据该公司测算，扣除政府电动的士资助后，选择租电模式的车主最少可节省12万元。若以全年营运成本计算，相比传统燃油的士，换电的士司机最高可节省27.4万元。

2027年起拟收月费4999元

龙升计划自2027年起，换电服务将推行会员制月费模式，定价每月4999元。黄钊表示，此定价与现时石油气的士营运成本相若，往后还将推出按用量收费及批量折扣方案，并兼容多款私家车换电需求。

售后服务方面，车辆提供5年50万公里原厂保养，并可延长至80万公里。目前香港已有10个特约维修点，位于荃湾的万尺维修中心将于2026年2月开业。