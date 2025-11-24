并购活动加快 高盛成大赢家｜林小珍

美国联邦政府早前停摆，令到多项经济数据未能及时公布，甚至永久从缺，影响至今仍然持续。笔者就趁这段缺乏官方经济数据的时间，发掘一下有甚么私人机构发表的数据，可以帮我们了解经济发展的状况，当中一系列与企业收购合并相关的数据，都可以作为经济活动的探热针。

流动性转强与科技主题推动并购

根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据，今年首10个月，全球的企业并购活动，总值达到3.8万亿美元，已经超越2024年全年的3.4至3.5万亿美元。简单归纳最主要的原因，不外乎两个︰一是多国央行启动减息周期，令市场流动性增加，企业的资金成本下降，有更加多本钱可以用作并购；二是人工智能主题大热，令到企业意识到需要加大科技投资，推动企业数码转型，而收购合并就是其中一个重要手段。

近月大型并购活动明显增加

美国总统特朗普年初上任，初期市场仍然观察他的贸易和经济政策，特别是四月初「解放日」的震撼弹，都令企业暂缓重大并购活动。到下半年，投资环境明朗化，大型并购活动才重新活跃起来。

再仔细分析并购宗数和金额的数据，就会发现今年首三季，每季的并购交易都维持在4,000宗左右，第三季宗数按季只是增长1.6%，但整体并购金额按季急增56%，显示「超级大Deal」明显增加，而且情况延续到第四季。

根据标普环球的统计，单计10月份，交易规模超过100亿美元的并购活动就有八宗，已经追近第3季全季的10宗，并且创下2022年以来的单月新高。这些大型并购涵盖科技、工业和健康护理行业，最瞩目的当然要数到由贝莱德(Blackrock)、辉达(Nvidia)、微软和马斯克旗下的xAI组成的AI 基础设施联盟AIP，以400亿美元向麦格里收购Aligned Data Centers；而黑石集团(Blackstone)和TPG收购医疗诊断企业Hologic，作价亦高达185亿美元。

投行股价受惠大型并购增

踏入11月份，大型并购活动陆续有来。上星期药厂默沙东宣布收购生物科技公司Cidara Therapeutics，以强化抗病毒药物开发生产线，并取得临床三期长效流感预防药物CD388，交易作价亦达到92亿美元。

大型并购交易增加，投资银行自然生意好，亦都可以解释，美国的金融股上两个星期股价屡创新高。最大赢家要数到高盛，截至10月底，以交易规模计，高盛在并购的市场占有率高达34%，较2024年扩大6个百分点，其次是摩根大通和摩根士丹利。《金融时报》估算，计及Cidara 的交易，预料高盛的市占率可以创2001年以来的新高。

明年并购料持续活跃

德勤最新的调查发现，超过八成受访的私募基金和企业，都预期未来12个月的并购交易宗数会增加，但预料会「显著增加」的比率就只有17%，按年减少16个百分点，意味明年并购活动依然活跃，但宗数未必会再大幅跃升。而规模方面，有超过八成受访机构预料，明年公司的并购活动规模会上升。

环球政经形势瞬息万变，企业的取态都可能因应时势而急剧变化，但最起码私募基金和企业，似乎对明年的经济前景暂时都抱乐观态度，希望透过并购进一步拓展业务，都是一件好事。

