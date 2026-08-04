吴彦祖增发拍广告狂吸百万  《东周刊》独家直击湿身chok爆  下个目标挑战金像影帝

现年51岁的吴彦祖（Daniel），1998年凭电影《美少年之恋》一炮而红，近年与名模太太Lisa S.带同女儿吴斐然（Raven），一家三口定居美国，但男神地位从未动摇。早前，他低调回流，接拍重量级港产片《九龙城寨之终章》，更为角色狠心剃头，以粗犷造型示人。

吴彦祖头发浓密拍广告

日前，本刊捕获吴彦祖现身中环，实行一边拍戏，一边拍广告揾真银。现场所见，他戴上假发，收起电影中的铲青头，在酷热天气下穿上防水风褛来回奔跑，全情投入，表现专业。据知情人士透露，吴彦祖今次回港除极速吸逾过百万外，更希望靠《九龙城寨之终章》的演出，冲击香港电影金像奖的「最佳男主角」，一圆多年的影帝梦。

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吴彦祖状态佳不似「入五」

日前，下午五时许，吴彦祖现身中环为广告进行拍摄。现场所见，他穿上一套运动装，外披非常抢眼的橙色防水风褛；另外，其面部轮廓分明，身形依然fit到爆，完全不似已经「入五」的中佬，成功粉碎早前「男神崩坏」之说。

吴彦祖湿身依然chok爆

之后，吴彦祖笠实风褛帽在街道上来回跑步；期间，工作人员出动喷水枪向他疯狂射水。虽然成身湿晒，但他仍交足chok爆表情，并且没有放慢脚步，尽显型男本色。此时，不少途人被吸引驻足围观，更一度需要工作人员帮忙维持秩序。

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