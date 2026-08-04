陈欣健81岁觅初恋  《东周刊》独家直击孖年轻索女超市烟韧  太太近年患认知障碍症

现年81岁的陈欣健（Philip），于60年代加入警队，并先后参与过不少大案，直到1976年才转投娱乐圈。纵横演艺界逾40年，他涉猎的范畴包括：主持、演员、导演、制片、管理层等，兼夹捞得瓣瓣掂。此外，Philip后生时潇洒倜傥，故绯闻亦多，他也直认红颜知己不少。

陈欣健喜跟后生女结伴

虽然年纪不轻，但Philip老而弥坚，更永不言休，依然活跃于各大小活动，同时女伴也团团转。去年6月，网民就「野生捕获」他跷实一名长发女子甜蜜逛又一城；另外，本刊日前又独家拍到，他的身边又换了一个貌似高海宁的年轻索女，到铜锣湾的超市买餸玩煮饭仔，场面温馨。近日，Philip推出半自传作品《我的风云往事》，书中最令人津津乐道的，肯定是他对初恋仍然念念不忘，难怪钟意同后生女结伴，莫非想寻回初恋的感觉？

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陈欣健太太患认知障碍症

高大威猛的陈欣健（Philip），曾承认愧对太太：「我成日唔喺屋企又好多绯闻，太太一定唔开心。我多谢佢嘅容忍，佢令我反思，佢亦知道我珍惜屋企。虽然我唔系一个合格嘅丈夫，但确系一个尽责嘅丈夫。」 可惜，太太近年被诊断患上认知障碍症，Philip亦都多抽时间陪伴。

陈欣健跟年轻索女同行

近年，太太的情况稳定，但活在自己的世界，而两个女又女大女世界。除了工作之外，Philip身边还有不少后生女伴如影随形，令他瞬间回春。日前，本刊就独家拍到，戴上口罩的Philip，跟一个至少细他50载、貌似高海宁的年轻索女，现身时代广场的超市购物。现场所见，两人脚踏白色「情侣运动鞋」，全程孖住行，并且「蜜蜜」斟零代沟，对住不同食物和饮品都互相交流意见。当行到鸡蛋区时，Philip一度对女方说︰「买呢啲日本鸡蛋，可以生食。」而她则以普通话回应，看来是来自北方的佳丽。

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