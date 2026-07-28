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谢婷婷抱细仔送别父亲谢贤  《东周刊》独家爆婷婷𠱁四哥大计  儿孙陪同圆最后心愿

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更新时间：12:00 2026-07-28 HKT
发布时间：12:00 2026-07-28 HKT

一代影视巨星谢贤（四哥），纵横演艺圈超过70年，于7月16日因肺炎撒手麈寰，享年89岁。生前重视家庭爱热闹的四哥，对身后事却要求低调，而家人亦遵从他的遗愿，在医院完成简单的告别仪式后，便直接送往火化，不设灵堂不举殡，贯彻其潇洒作风。

谢婷婷带细仔回港𠱁谢贤

据知情人士透露，远嫁加拿大的女儿谢婷婷一早计划好，于细仔7月20日一岁生日时返港，让外公亲手抱抱这名混血男孙，三代同堂团聚庆祝，「四哥近一年身体明显转差，多次进出医院；于是，霆锋请咗四个看护轮流照顾。婷婷虽然喺加拿大，但知道爸爸情况唔乐观，都决定趁细仔7月20号一岁生日，专程带佢返香港俾外公睇，等四哥开心吓。佢一早订晒机票，谂住20号正日就可以一齐切蛋糕。点知突然收到四哥急转直下嘅消息，婷婷即刻改机票。」

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谢贤超爱谢婷婷细仔

一直以来，四哥对婷婷诞下男孙一事兴奋不已。知情者继续透露，四哥多次透过视像通话看到孙仔，每次都唔愿收线，更许下承诺会留一件贴身的家传之宝，给这个小孙子作为一岁的生日礼物。知情者说：「四哥成日话呢个男孙有佢嘅影子，鼻高高、皮肤白净，仲话留咗份厚礼俾佢做一岁生日礼物添」。虽然最终没有机会三代同堂切蛋糕庆祝，但有儿女、孙儿陪伴离去，对四哥来说，总算圆了最后的心愿。

狄波拉摸谢婷婷细仔面珠

据悉，谢贤于7月20日一大清早在粉岭的和合石进行火化；而傍晚时分，狄波拉（拉姑）、婷婷就带同Brooklyn Milne从中半山的寓所步出。一身黑色素服，孭住一个小背囊的婷婷，紧紧地抱住一岁正日生日的细仔走在前方；而精灵可爱的Brooklyn Milne，就不时睁着圆碌碌的大眼睛四处张望。至于全白装束示人的拉姑，双眼明显哭至红肿，还一度需要女儿搀扶。在车厢中，拉姑的视线几乎没离开过孙仔，还不时伸手轻摸他的面珠，场面温馨，但却带点伤感。

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