蔡一杰癌细胞扩散受控  《东周刊》独家直击偏方治疗脑癌  中西合璧有成效风骚现身街市

近年，蔡一杰身体屡现毛病，继2021年突然「生蛇」，令他高呼︰「痛到命都冇！」接着，他于前年又罹患脑部恶性肿瘤，并紧急进行开脑手术，原本以为手术成功便雨过天青，岂料主诊医生却表示，癌症扩散了。不过，他未有气馁，反而加紧锻炼身体，兼成功在今年4月重踏舞台，跟蔡一智及苏志威举行「草蜢」出道40周年演唱会，跟着还展开世界各地巡回表演。

蔡一杰中西合璧医脑癌

据密友透露，蔡一杰除了接受西医的治癌方法之外，还向他的御用中医师求诊，进行激发自身免疫力的治疗。另还尽量抽时间做喜欢的事，他坦言在感到沮丧和情绪低落时，便会集中精神打麻将，这样就会忘记一些不好的事情，令心情愉悦，他更笑言自己的运气超强，曾自摸「坎坎胡」，果然「打麻雀能医百病」。

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蔡一杰现身街市心情靓

此外，曾开设烹饪频道及推出食谱的蔡一杰，也重拾下厨乐。日前，本刊便发现他，专诚揸车落九龙城街市，先买了一大袋蔬菜，继而到街市对面的海味店，相信是听从中医师的吩咐，前来扫进补的货品。现场所见，心情靓靓的蔡一杰，跟一名女店员有讲有笑，似乎是熟客；而另一名男店员还替他拎数袋「战利品」，摆放入车厢。跟着，他跟男店员话题多多，又一起研究汽车。临走时，两个大男人更开心玩自拍。

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