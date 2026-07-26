高海宁北上拍剧跻身第二女主角 与内地顶流女星白鹿「平起平坐」 网民赞气场强大力压女一？

39岁的高海宁近日以一身黑色造型，配搭墨镜亮相于佛山举行的现代悬疑短剧《开到荼蘼》开机仪式，高海宁在剧中担纲第二女主角「魏淑东」，剧中由内地演员白鹿及常华森主演，却将高海宁并列为领衔主演，网民纷纷指高海宁已晋身一线女星之列，被剧组视为与白鹿「平起平坐」的地位。选角消息与开机照片流出后，随即引发网民讨论。该剧改编自亦舒同名小说，由曾执导《司藤》的导演李木戈掌舵，全剧共16集，故事背景设定在1995至1999年香港回归前后的广东与香港地区。内地网民普遍对此阵容持正面看法，部分留言聚焦于高海宁的「强大气场」，并关注她历练多年的演技，随时在同场对戏时压过女主角白鹿，认为两人的合作为剧集增添了关注度。

高海宁凭《新闻女王》赢女配北上吸金

高海宁这次能够加入内地剧集阵容，演技备受肯定，她近年将工作重心拓展至内地市场，早前参与内地演戏竞技综艺节目《无限超越班》，扩大在内地的观众群。其后她在TVB剧集《新闻女王》中饰演新闻主播「许诗晴」一角，随着剧集在内地及香港播出，其话题度与知名度显著上升，高海宁亦凭借该角色夺得《万千星辉颁奖典礼2023》「最佳女配角」奖项。

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内地一线女星白鹿多出剧集火热

在剧中担任女主角的白鹿，近年参演过多部热播影视作品，题材涵盖古装与现代，当中以《周生如故》、《长月烬明》、《临江仙》、《唐宫奇案》及《宁安如梦》等剧集最为人熟知，屡次在内地影视平台创下极高的播放量及讨论度纪录，稳占一线花旦席位。此外她亦是内地国民级长寿综艺节目《奔跑吧》的常驻嘉宾，凭借该节目进一步巩固了其广泛的受众基础。高海宁此次与在内地具备极高知名度的白鹿同场对戏，无疑是全剧的核心焦点之一。

高海宁成功跻身内地剧集主要角色

回顾高海宁的演艺生涯，她于2008年参加香港小姐竞选并晋身最后五强，赛后签约TVB正式踏入演艺圈。出道初期，她的演出多以配角为主。在过去十多年的演艺生涯中，她持续参与不同类型的剧集拍摄，累积实战经验，戏份亦逐步吃重，逐步从配角晋升至剧集的要角甚至女主角，近期作品有《夫妻的博弈》，高海宁目前已成功拓展内地市场，获得不少中港粉丝支持。

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白鹿为内地一线女星爆剧多：