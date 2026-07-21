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蔡思贝《功夫女足》扮盲弹出  《东周刊》独家直击陪笑狂冧老板  展「人肉发电机」本色

即时娱乐
更新时间：12:00 2026-07-21 HKT
发布时间：12:00 2026-07-21 HKT

现年35岁的蔡思贝，当选2013年港姐亚军入行，之后备受力捧，并于2020年凭《踩过界2》的「赵正妹（癫姐）」一角，成功荣登「视后」。可惜，她屡与圈中男星传出绯闻，因而遭网民负评不断，令星途裹足不前。至今年3月约满TVB后，她毅然决定离巢向外闯。

蔡思贝《功夫女足》抢镜

近日，蔡思贝因有份参演周星驰（星爷）执导的新戏《功夫女足》，并获得星爷点名大赞，而备受注目。不过，失去TVB这棵大树遮荫，她除不能够像以往般吊高嚟卖外，还需要主动出击争取。日前，本刊就拍到，出席活动时，她不停陪笑狂冧本地足球队的球班主兼娱乐机构的老板王至尊，令对方开心不已。昔日，「人肉发电机」外号的她，果然名不虚传！

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王至尊背景猛料

日前，蔡思贝获邀出席一个顶级球星实战球衣的展览，而这个活动的搞手正是近年足球界、音乐界的新贵王至尊（Jim）。据悉，Jim的背景相当猛料，既是公民足球队的班主兼球员，同时又担任至尊足球队的主席，被球员尊称为「王老板」。

蔡思贝主动出击争取机会

昔日，有TVB大树好遮荫，但现时仍处于单打独斗的蔡思贝，当然要主动出击争取机会。现场所见，她除了与男粉丝玩「心心相印」手势之外，又施展口技𠱁到一名猛男嘟晒嘴。当与王老板相聚时，她不单止表现得必恭必敬；期间，对方发表伟论时，她还乖乖地站着聆听，更不停陪笑，令到现场的气氛非常融洽愉快，而王老板全程笑逐颜开。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/3Ttj2Dg

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