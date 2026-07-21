郑欣宜奋战情绪病3年  《东周刊》独家曝光复出绝密造型  精神饱满遇「小强」花容失色

现年39岁的郑欣宜（Joyce），自2023年于红馆举行完演唱会后，便开始神隐，至今已近三年，令外间引起种种猜测。当中，已故乐坛天后李玟的二家姐李思林就透露，欣宜受到抑郁症的困扰，另外亦有消息传出她是秘密产子；不过，她的经理人林珊珊就表示：「Joyce的确系病咗，疗伤之中。」

郑欣宜战胜情绪病

据悉，奋战3年后，欣宜终于成功战胜情绪病，而一众歌迷对她的复出引颈以待。日前，本刊就独家捕获，欣宜与两名工作伙伴现身筲箕湾一幢工厂大厦，相信是为复出作准备，更曝光了她的绝密造型—金发孖辫妹look。期间还发生了一段小插曲，她在座驾旁边惊见一只「小强」（蟑螂），更被吓得花容失色，但却呈现令人遗忘已久的可爱一面，正好与她的新look相映成趣！

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郑欣宜金发孖辫

日前的下午二时许，郑欣宜（Joyce）独自驾驶一辆经典平治私家车抵达筲箕湾。下车后，可见她身穿黑色T恤搭配黑色贴身短裤，化上淡妆，并疑似曝光了她即将复出的绝密look—她将一头标志性的金发，扎成两条高孖辫，造型青春洋溢，少女味十足，令人耳目一新。

郑欣宜精神饱满健康自信

现场所见，欣宜的面色红润，精神饱满，看起来健康自信，并保持着圆润的体态。停好车后，她便迅速步入一幢工厂大厦，逗留了约三小时，直至下午五时才与两名女性工作伙伴步出；期间，三个人继续喋喋不休，看来她的复出大计正进行得如火如荼！

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