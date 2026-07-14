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杨偲泳担正电影女一  《东周刊》独家直击踢拖西半山按摩  意外泄张振朗同居新爱巢

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更新时间：12:00 2026-07-14 HKT
发布时间：12:00 2026-07-14 HKT

近日，杨偲泳（Renci）担正「女一」的港产片《UFO离奇命案》，自7月4日上映以来，两日半已累积100万元票房，口碑持续攀升，就连「视帝男友」张振朗亦现身首映礼撑女友，相当甜蜜。

杨偲泳单拖按摩

杨偲泳近来片约及宣传活动不断，但她亦懂得忙里偷闲，享受生活。早前，本刊就独家捕获，她一身T恤凉鞋街坊look，现身西半山。原来，她早已预约附近的按摩店，准备来一个身心大放松。而这次捕获竟然意外地发现，她与张振朗已秘密由昔日的深井屋苑，「升呢」进驻西半山的豪宅，共筑新爱巢。

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杨偲泳忙为《UFO离奇命案》宣传

近期杨偲泳忙于为《UFO离奇命案》宣传，搞到日日冇停手；不过，吊颈都要唞吓气，她就全靠按摩恢复状态。日前，本刊在中环街头独家捕获她的芳踪，当时她身穿简单T恤配阔身长裤，踢住一对凉鞋，以一身街坊装示人；另外，她的手上还拿着一杯咖啡，站在路边一边叹啡一边等候网约车。

杨偲泳泄跟张振朗同居新爱巢

经过一个半小时的精油推拿后，杨偲泳离开时明显容光焕发，步履轻盈。不过，她未有即时回家，而是走进附近的一家便利店闲逛，结果两手空空离开，然后便步行直接进入附近的豪宅。之前，杨偲泳和张振朗曾被本刊拍得，在深井的屋苑同居，看来两人已「升呢」搬至西半山的豪宅，共筑新爱巢。

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