陆永狂吸金换新居 《东周刊》独家直击带风水师觅旺丁屋 望生男B弥补老婆9年前流产缺失

Hip hop组合「农夫」成员之一的陆永，因形象搞笑和转数快，而打出名堂。近年，他和拍档C君更成功进军内地，并用了半年时间，便完成了21场巡回演唱会，兼场场爆满！去年，他们还获得「影视大亨」古天乐的青睐，强强联手成立娱乐公司「农作天下」，「升呢」做老板。

陆永偕妻女睇独立屋

向来重视家庭的陆永，跟陈莉娜结婚后诞下两女，如果再添一名男孩，家庭肯定更加美满，只可惜于9年前，老婆佗第3胎B仔时不幸流产。这些年赚到盘满钵满的陆永，日前便联同妻女到西贡一带睇独立屋，准备换新居所，同行还有一名风水师「甜甜师姐」。据密友透露，他的目标清晰，除拣一间旺财屋外，最重要还是旺丁，趁老婆还年轻，希望生多一个男B，弥补缺失。

相关阅读：麦玲玲师徒拍海味贺年广告鲍鱼任食 十月「人夫演唱会」再合体 踢爆农夫酬劳三级跳

陆永越捞越掂

2011年，陆永与索女陈莉娜（Reina）结婚，婚后诞下两女，大女一颖（Hannah）及细女一心（Simsim）转眼间已14岁和13岁。这些年，越捞越掂的陆永，向来着重家庭，揾到钱便投放在家庭上，故一家人的生活质素，不断提高，并由西贡的村屋搬到附近的独立屋，屋内还设有泳池及可以饱览海景。另Reina又不停换车，现时的电动车座驾，至少30多万元起标。

陆永揾旺财旺丁新屋

据密友透露，陆永两公婆近日已开始物色新居，不单止要旺财，还要旺丁。日前，本刊直击陆永带同Reina、细女，结伴玄学家「甜甜师姐」，由地产经纪带路，各自驾车抵达清水湾大网仔的一个独立屋屋苑。当天，一行5人睇了两间屋，并在第二间逗留了近40分钟；期间，陆永一度走上二楼，还拉开窗帘望一望风景，继而与甜甜师姐研究这间屋的风水；之后，甜甜师姐又跟陆永两公婆不停交流。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4wZo35h

相关阅读：农夫红馆演唱会获群星追捧 黄子华佘诗曼惊喜同框 张家辉关咏荷罕夫妇档现身