Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈

即时娱乐
更新时间：08:00 2026-07-07 HKT
发布时间：08:00 2026-07-07 HKT

41岁的「细细粒」陈嘉佳终于成功脱单，告别「A0」单身行列！最新一期《东周刊》独家直击细细粒与一名「小鲜肉」在香港街头甜蜜拍拖。两人齐齐穿上黑色情侣装现身中环IFC超市，全程以普通话温柔交流，有商有量地选购海鲜。随后，细细粒更出动名下法拉利跑车亲自接送男友，驶至油麻地狂扫10个新鲜出炉的菠萝包，并在车厢内温馨「开餐」。大快朵颐后，二人再转战铜锣湾时代广场闲逛，最后走到鹅颈桥附近的中菜馆叹海鲜。席间细细粒豪迈地直接用手进食，男友不仅毫不介意，更处处体贴，足见两人感情已经十分稳定。

细细粒体重反弹无阻真爱降临

过去细细粒曾自揭因「重量级」身形令男士却步，对爱情一度打定输数。直至2023年因糖尿病亮起健康红灯，她毅然展开极限减肥大计，由最高峰的286磅激减至150磅。瘦身成功后她重拾自信，更曾穿上婚纱拍片公开「招亲」。虽然细细粒近期的体重稍微反弹至208磅，但无阻真爱降临，成功寻获同样热爱美食的另一半，证明只要缘份一到，体重绝对不是爱情的障碍。

相关阅读：细细粒体重反弹升至208磅 否认减肥失败 瘦身惨现「阿婆皮」：核突恐怖丨独家

细细粒直播带货吸金力惊人

事实上，细细粒近年可谓爱情事业双丰收。自2019年转战内地直播带货市场后，她凭借镜头前真性情的「吃播」风格（如狂食花胶、大闸蟹等）成功突围，在抖音累积近150万粉丝，收入几何级数跳升。吸金力惊人的她不仅经常名牌装身、周游列国，更在中港两地购入物业，保守估计身家已突破半亿，是名副其实的圈中隐形富婆。

相关阅读：「细细粒」陈嘉佳为复胖致歉 拒绝偷偷摸摸外出因评论内耗：到底为甚么还要减肥？

细细粒爱情事业两得意

如今细细粒已升级为身家丰厚的小富婆，加上身边有贴心男友陪伴，生活相当美满。她早前曾透露，除了继续拼搏直播事业外，未来亦计划在不同地方开设连锁营养会所推广健康教育。现在有爱情滋润与强大的财力支持，相信细细粒的人生与事业版图将会继续迎来高峰。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4y7GmGv

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
3小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
18小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
11小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
19小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
10小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
13小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
16小时前
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
17小时前