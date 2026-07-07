细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈

41岁的「细细粒」陈嘉佳终于成功脱单，告别「A0」单身行列！最新一期《东周刊》独家直击细细粒与一名「小鲜肉」在香港街头甜蜜拍拖。两人齐齐穿上黑色情侣装现身中环IFC超市，全程以普通话温柔交流，有商有量地选购海鲜。随后，细细粒更出动名下法拉利跑车亲自接送男友，驶至油麻地狂扫10个新鲜出炉的菠萝包，并在车厢内温馨「开餐」。大快朵颐后，二人再转战铜锣湾时代广场闲逛，最后走到鹅颈桥附近的中菜馆叹海鲜。席间细细粒豪迈地直接用手进食，男友不仅毫不介意，更处处体贴，足见两人感情已经十分稳定。

细细粒体重反弹无阻真爱降临

过去细细粒曾自揭因「重量级」身形令男士却步，对爱情一度打定输数。直至2023年因糖尿病亮起健康红灯，她毅然展开极限减肥大计，由最高峰的286磅激减至150磅。瘦身成功后她重拾自信，更曾穿上婚纱拍片公开「招亲」。虽然细细粒近期的体重稍微反弹至208磅，但无阻真爱降临，成功寻获同样热爱美食的另一半，证明只要缘份一到，体重绝对不是爱情的障碍。

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细细粒直播带货吸金力惊人

事实上，细细粒近年可谓爱情事业双丰收。自2019年转战内地直播带货市场后，她凭借镜头前真性情的「吃播」风格（如狂食花胶、大闸蟹等）成功突围，在抖音累积近150万粉丝，收入几何级数跳升。吸金力惊人的她不仅经常名牌装身、周游列国，更在中港两地购入物业，保守估计身家已突破半亿，是名副其实的圈中隐形富婆。

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细细粒爱情事业两得意

如今细细粒已升级为身家丰厚的小富婆，加上身边有贴心男友陪伴，生活相当美满。她早前曾透露，除了继续拼搏直播事业外，未来亦计划在不同地方开设连锁营养会所推广健康教育。现在有爱情滋润与强大的财力支持，相信细细粒的人生与事业版图将会继续迎来高峰。

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