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乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV

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更新时间：12:00 2026-07-07 HKT
发布时间：12:00 2026-07-07 HKT

TVB助理总经理乐易玲日前举行67岁生日派对，惟不少出席艺人选择提早送礼，现场甚少宾客携带礼物。最新一期《东周刊》独家爆，此转变源于乐易玲去年生日派对上的一宗失窃事件。当时乐易玲收到由周吉佩送赠的热门潮物Labubu花束，但在派对结束后发现遗失。经翻查餐厅闭路电视（CCTV）后，证实该花束被一名年约40多岁、已离巢转战内地市场的前TVB男艺人私下取走。

乐易玲低调处理Labubu被偷事件

乐易玲在查问现场工作人员及宾客无果后，本打算寻求警方协助。但在群星见证下查证CCTV确认涉事前TVB男艺人的身份后，决定低调处理，仅透过中间人联络该男艺人并要求归还Labubu花束。据传，该名男艺人向圈内人士解释，因当时压力大及以为乐易玲不会察觉遗失了一份礼物才作出此行为，并对事件感到后悔。

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涉事男星今年未获邀出席乐易玲生日派对

该名偷Labubu的前TVB男艺人曾夺得台庆颁奖礼奖项，平日经常在社交平台展示已婚并育有子女的良好家庭形象。自Labubu花束失窃事件发生后，该男艺人今年未有获邀出席乐易玲的67岁生日派对，而其他圈中宾客亦为免节外生枝，今年多数选择将生日礼物提前交给乐易玲。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/44MYKXO

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