廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席

现年47岁的廖碧儿（Bernice）近年成功由演艺圈踩过界，将红酒及精品咖啡生意搞得有声有色，摇身一变成为商界女强人。事业报捷的同时，Bernice的感情生活亦似迎来新突破。近日，《东周刊》独家爆廖碧儿与一名成熟稳重男士同行。两人在名人饭堂外等车时，男方对一直以英语讲电话处理公务的廖碧儿耐心守候，更细心提醒她注意石壆安全，尽显绅士风度。随后，二人双双乘车驶入私隐度极高、入会费高达130万的富贵私人会所「九龙塘会」，男方更传出在生意上为她开拓市场提供强大助力，在公在私都堪称完美拍档。

廖碧儿新欢是前东华三院主席

《东周刊》日前接获知情人士独家爆料，指这位对廖碧儿呵护备至的男士绝非等闲之辈，其真实身份原来是年约70岁的前东华三院主席吕礼章。出身于慈善家族的吕礼章背景相当猛料且身家丰厚，其主业为建筑顾问，同时在多间上市公司担任董事。他于1996至1997年度担任东华三院主席，卸任后仍出任顾问一职。此外，他公职多多，曾获政府委任为太平绅士及城规会成员，多年来热心公益与教育。据悉，两人同样对饮食非常讲究，去年吕礼章更曾邀请廖碧儿捐出其亲手采摘葡萄酿制的限量版红酒作慈善拍卖，交情匪浅。

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吕礼章娶港姐顾乐仪惜因病离世

提到吕礼章的情史，最为大众熟知的便是他曾迎娶前港姐及国际航空小姐冠军顾乐仪（Mary）。顾乐仪于1988年与李嘉欣参选同届港姐，落选后签约无线成为旗下艺员。她与吕礼章结婚并诞下三名女儿后，便淡出娱乐圈专心相夫教子。可惜天意弄人，顾乐仪于2015年因病离世。深情的吕礼章其后特别在东华三院旗下设立了「乐仪癌病治疗资助基金」，以遗爱人间的方式纪念亡妻。

吕礼章大女才貌双全

如今，吕礼章的三名女儿均已长大成人，当中年约30岁的大女吕康玲（Samatha）更是尽得母亲真传，外貌出众且非常叻女。毕业于美国哥伦比亚大学哲学系的她，回流香港后醉心厨艺，化身厨房学徒「Wendy」，借用祖父早年设立的酱油工场作为工作室，反复钻研镬气小炒技巧。她不仅开设了名为「Wendy’s Wok World」的专页，更凭借精湛手艺得到食评家及名厨青睐，成功在本地厨界冒起，被外界誉为「隐世美女厨神」。

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