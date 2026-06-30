钟柔美痛失新版《爱回家》角色被师妹李茵彤取代 《东周刊》独家直击收工急健身防失宠

「声梦小花」钟柔美（Yumi）日前现身大埔出席活动，期间积极展现亲民作风，全程笑容满面。最新一期《东周刊》独家直击，钟柔美活动结束后，亲自驾车送《声梦传奇》选手林智乐前往彩云邨，随后在车厢内迅速换上运动便装与 Bra Top，随即驱车前往观塘进行高强度健身训练。据悉，钟柔美近期除了跳舞，亦积极参与匹克球及滑水等运动，试图透过规律运动维持健康形象，为未来的演艺工作做好充实准备。

钟柔美扮「A0」影响形象

在此之前，钟柔美的个人形象因感情风波受到考验。她于去年底在社交平台发布与「Super Tiger」成员刘展霆的亲密短片，随后被网民揭露其中学时期的恋爱纪录，与其先前宣称的「A0（从未拍拖）」形象不符。随后，钟柔美在二月初的公开活动中流泪致歉，承认在感情状况上对外撒谎，并表示会反省及重新出发。虽然她其后因宣传主演剧集《卧底娇娃》而获得工作机会，但感情风波仍令其支持度受到影响。

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钟柔美原定参演《爱‧回家之三代同糖》

受形象争议影响，外界盛传钟柔美原定有机会联同车婉婉及吴若希参演全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》并担任要角，惟最终名单被换上《声梦传奇2》的李茵彤。钟柔美日前在广州出席《飞常日志II》记者会时回应此事，大方表示为李茵彤感到开心，并强调自己入行初衷是唱歌跳舞，对于拍剧机会抱持顺其自然的态度。

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《爱回家之三代同糖》女主角李茵彤是谁？