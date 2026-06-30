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马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓

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更新时间：08:00 2026-06-30 HKT
发布时间：08:00 2026-06-30 HKT

最新一期《东周刊》独家直击，TVB视帝马国明与老婆汤洛雯、外父汤镇宗、外母张丽霞及姨仔汤乐瑶，一家五口现身金钟太古广场逛街。当天汤洛雯著装宽松，身形明显较以往丰满，引发外界对其怀孕的猜测。众人先后前往Hermès及高级珠宝名店购物，期间汤洛雯曾试戴价值六位数的颈链。马国明全程陪伴在侧，协助看管财物及提拿战利品，并在洗手间外耐心等候妻子，表现体贴。

马国明与汤洛雯三招备孕

马国明与汤洛雯自2023年结婚后，一直积极计划生育。据最新一期《东周刊》独家消息指，为迎接新生命，两人近期采取了三项备孕措施。马国明安排汤洛雯全面暂停演艺工作以专心休养身体，同时配合岳父母准备的药材汤水进补。此外，他们亦向萧正楠等好友讨教相关生育资讯，积极为怀孕作准备。

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马国明勤登台提早赚奶粉钱？

在工作与财务安排方面，马国明近期频繁参与各地商业演出以增加收入。除了日常拍摄剧集，他亦安排前往惠州、江门及马来西亚等地登台。马国明曾于公开活动中透露，婚后已将全数收入交由汤洛雯管理，自己并无保留私房钱，并表示乐意花费为妻子代购名牌手袋。

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针对近期的怀孕传闻，马国明于父亲节期间接受访问时保持低调。他回应表示目前家中已有宠物猫，暂时以「猫爸爸」身份自居，并强调若有确切的好消息定会向大众公布。外界推测两人或因怀孕未满三个月的传统习俗而选择暂时保密。

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汤镇宗近照超冻龄传身家破亿？

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