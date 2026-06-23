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廖碧儿与餐饮业暖男形影不离 《东周刊》独家爆齐进出豪华会所 获男方扶助事业

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更新时间：12:00 2026-06-23 HKT
发布时间：12:00 2026-06-23 HKT

现年47岁的廖碧儿（Bernice）近年积极扩展其饮食界版图，除了经营红酒生意，近期更进军精品咖啡市场，据悉她正与跨国餐饮集团密谋合作及入股新品牌。事业报捷的同时，廖碧儿的感情生活亦迎来新突破。最新一期《东周刊》独家直击，她身边出现一位拥有丰富餐饮业人脉的低调男士，男方不仅在生意上为她开拓市场提供强大助力，两人近期更形影不离，堪称她在公在私的完美拍档，可谓事业爱情双丰收。

廖碧儿与男伴出入豪华私人会所

日前傍晚，廖碧儿被《东周刊》独家直击与该名男伴于名人饭堂镛记酒家门外等车。期间女方一直专注以英语通电话处理公务，该名男士全程耐心守候；当专属七人车抵达时，他更细心指着石壆提醒女方注意安全，尽显绅士风度。随后两人双双乘车驶入私隐度极高、入会费最高达130万港元且需严格审批的老牌私人会所「九龙塘会」。有会员向《东周刊》透露，该处近期已成为廖碧儿半个私窦。

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廖碧儿择偶转攻细心暖男

经历过与卢启贤及陈豪等多段备受瞩目的绯闻与恋情后，廖碧儿的爱情观已大幅转变。闺密向《东周刊》透露，她现时不再追求表面风光与豪门公子，反而最看重伴侣的真诚与细心。今次这位「新欢」打扮踏实朴素，没有富二代的奢华炫耀，其无微不至的「暖男」举动正中廖碧儿寻找终生伴侣的择偶条件。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4vXvzwH

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