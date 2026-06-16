佘诗曼51岁生日颂亲恩  《东周刊》直击阿佘携母买面包  银发佘妈醒目扶女免仆亲

TVB的4届「视后」佘诗曼（阿佘），因《新闻女王》系列，令事业再创高峰。阿佘最感激不已的，当然是自小相依为命的妈妈Lily（佘妈），只可惜，佘妈近年身体出现问题，故她强调要多陪伴妈妈。上月底，阿佘踏入51岁，两母女便一起庆祝；而她的生日愿望就是祝愿妈妈身体健康。

佘诗曼孖妈妈外出shopping

此外，阿佘趁不用工作，日前也孖妈妈外出shopping，冧到佘妈开心到笑骑骑。早前，阿佘还亲口披露全靠妈妈的关怀备至，令她顺利度过反叛期，才能够成就今日的4届「视后」。

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佘诗曼为母访寻名医

近年，阿佘事业有成，现年74岁的佘妈理应享清福，可惜她的健康却出了问题。前年4月，佘妈被发现以布巾包头，疑似接受治疗导致脱发。紧接着，阿佘在5月生日时，呼吁：「大家一齐集气，祝佘妈妈身体健康啦！」更表示︰「现在，我会将妈妈放在人生第一位。」据悉，阿佘除了出钱出力为佘妈访寻中西名医治疗之外，还每年豪花约200万元搬到半山的复式豪宅，让佘妈换过新环境生活。果然在阿佘的悉心照料之下，佘妈的状态大大改善，面色也变得红润，恢复社交活动。

佘诗曼险仆亲

由于阿佘接拍陈德森执导的新电影《1941》，仍在筹备中，故她便善用空余的时间陪伴妈妈。日前，头戴白色cap帽的阿佘，跟一头短银发的佘妈现身九龙城行街街。当行经一间面包店时，九龙城地胆的佘妈，便一支箭地走入内拣选面包；而廿四孝的阿佘当然如影随形。在店内，两人有商有量，佘妈精挑细选一袋面包之后，阿佘抢先找数，令佘妈笑骑骑将银包收回。不过离开时，阿佘突然在门口险些儿踏空，幸好佘妈立刻扶着女儿，令她没有仆亲，逃过一劫。

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