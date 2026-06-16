Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘诗曼51岁生日颂亲恩  《东周刊》直击阿佘携母买面包  银发佘妈醒目扶女免仆亲

即时娱乐
更新时间：12:00 2026-06-16 HKT
发布时间：12:00 2026-06-16 HKT

TVB的4届「视后」佘诗曼（阿佘），因《新闻女王》系列，令事业再创高峰。阿佘最感激不已的，当然是自小相依为命的妈妈Lily（佘妈），只可惜，佘妈近年身体出现问题，故她强调要多陪伴妈妈。上月底，阿佘踏入51岁，两母女便一起庆祝；而她的生日愿望就是祝愿妈妈身体健康。

佘诗曼孖妈妈外出shopping

此外，阿佘趁不用工作，日前也孖妈妈外出shopping，冧到佘妈开心到笑骑骑。早前，阿佘还亲口披露全靠妈妈的关怀备至，令她顺利度过反叛期，才能够成就今日的4届「视后」。

相关阅读：佘诗曼生日《新闻女王》班底大合体 古天乐惊喜现身 阿佘笑逐颜开揭二人「特殊关系」

佘诗曼为母访寻名医

近年，阿佘事业有成，现年74岁的佘妈理应享清福，可惜她的健康却出了问题。前年4月，佘妈被发现以布巾包头，疑似接受治疗导致脱发。紧接着，阿佘在5月生日时，呼吁：「大家一齐集气，祝佘妈妈身体健康啦！」更表示︰「现在，我会将妈妈放在人生第一位。」据悉，阿佘除了出钱出力为佘妈访寻中西名医治疗之外，还每年豪花约200万元搬到半山的复式豪宅，让佘妈换过新环境生活。果然在阿佘的悉心照料之下，佘妈的状态大大改善，面色也变得红润，恢复社交活动。

佘诗曼险仆亲

由于阿佘接拍陈德森执导的新电影《1941》，仍在筹备中，故她便善用空余的时间陪伴妈妈。日前，头戴白色cap帽的阿佘，跟一头短银发的佘妈现身九龙城行街街。当行经一间面包店时，九龙城地胆的佘妈，便一支箭地走入内拣选面包；而廿四孝的阿佘当然如影随形。在店内，两人有商有量，佘妈精挑细选一袋面包之后，阿佘抢先找数，令佘妈笑骑骑将银包收回。不过离开时，阿佘突然在门口险些儿踏空，幸好佘妈立刻扶着女儿，令她没有仆亲，逃过一劫。

相关阅读：佘诗曼51岁生日两大愿望全为妈妈 揽实妈妈坚决成最强依靠：从来都冇放开过我只手

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4vaZAZV

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
20小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
22小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
4小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
19小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
19小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
3小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
19小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
5小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
16小时前
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
海外置业
6小时前