罗子溢新一代「绝世好爸」  《东周刊》直击冧囡任劳役  拍剧成个星期冇假放零怨言

今年46岁的视后杨茜尧（前名：杨怡），和41岁的老公罗子溢（前名：罗仲谦），于2016年拉埋天窗，婚后诞下一女一子，凑成「好」字，一家四口幸福快乐！适逢今个星期日（6月21日）是父亲节，本刊日前便独家直击罗子溢这位爸爸的超能担当。

罗子溢囡囡拍幼稚园毕业照

当日在启德邮轮码头，两公婆陪伴现年6岁、今年9月便升读小一的大女小珍珠（罗翊心），出席幼稚园拍毕业照的活动。现场所见，杨茜尧放下视后的身段埋家长堆，并启动「社交mode」，倾到手舞足蹈。而近日正忙于拍摄新剧《警是个大佬》的罗子溢，便从剧组百忙中抽出半天空档赶过来；期间，拍剧连踩20个钟的他，不辞劳苦变身任劳任怨的「阿四」，并扮鬼扮马哄囡囡及其同学仔开心，新一代「绝世好爸」当之无愧！

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罗子溢化身「人肉海盗船」

早前下午2时，本刊直击杨茜尧与罗子溢及一对仔女，现身启德邮轮码头的天台花园，为爱女小珍珠拍摄幼稚园毕业照。现场所见，两公婆穿上恤衫配牛仔裤，打扮casual。甫到场，一家四口即埋位先影全家福，在摄影师指导下，各人摆出多个鬼马的表情，乐也融融；而罗子溢更化身「人肉海盗船」，双手抱起女儿在空中飞高飞低，逗得小珍珠咯咯大笑，画面温馨满泻。

罗子溢囡囡如迷你杨茜尧

今年6岁的小珍珠五官标致，一双精灵大眼睛跟妈妈倒模一样。早前，两公婆为女儿举办生日派对，并分享到社交平台，网民看后大赞她颜值爆灯，十足「迷你版杨茜尧」。影完校服look后，小珍珠转造型换上毕业袍，杨茜尧立即亲自为女儿整理披肩和四方帽；而罗子溢则负责人递衫及帮手扣扣针。穿上毕业袍的小珍珠，更添一份娇俏可爱。

罗子溢成个礼拜冇放假

近日，罗子溢忙于为新剧《警是个大佬》赶戏，当日只是趁半天空档，急赶过来参加女儿的拍毕业相活动。知情者坦言：「佢呢排赶戏，成个礼拜冇放过假。𠮶日佢得半日空档都冇得唞，急急脚赶嚟陪个女影毕业相。」翌日，在深水埗的后巷，本刊捕获罗子溢正与张驰豪及阿Bob在拍摄一场文戏；而等埋位时，他便捉紧时间闭目养神，全神贯注地投入角色之中。当导演嗌good take之后，他便马上执拾细软，赶回家与老婆及仔女相聚。过去一年，罗子溢堪称「TVB铁人」，剧集、商演、广告接不停，更是剧接剧，继《警是个大佬》后，手上还有几套重头剧排住队等开工，工作档期密不透风。知情者直说：「谦仔系TVB数一数二勤力嘅小生，连踩20个钟都未见过佢黑面，仲会主动揾导演研究剧本。」

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