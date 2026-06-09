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港姐2026首轮面试 《东周刊》独家爆热门佳丽背景 2百万网红温思儿、华姐冠军符冬钰性感照曝光

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更新时间：12:00 2026-06-09 HKT
发布时间：12:00 2026-06-09 HKT

《香港小姐竞选2026》日前展开首轮面试，在84位参赛佳丽中，4大热门黑马迅速成为网民热搜焦点！最新一期《东周刊》独家爆4位佳丽背景，更有性感照流出。当中包括在抖音坐拥近200万粉丝的深圳「翻版古佩玲」温思儿（原名温思婷），她不仅拥有硕士高学历，更曾自爆年收入达7位数，其社交平台上的火辣三点式性感照更被网民大赞「身材不科学」；而另一位实力强劲的「过江龙」，则是23岁的温哥华华裔小姐双料冠军符冬钰，能歌善舞的她透露此行目标明确，期望透过港姐舞台正式进军香港娱乐圈。

《造星IV》杨芷程挑战自我  3料工展小姐火辣内衣照吸睛

除了选美冠军外，面试佳丽中亦不乏熟悉的面孔。现年27岁的杨芷程曾打入ViuTV《全民造星IV》60强，这次转战选美舞台，她笑言是「赶尾班车」圆梦，虽然有网民指她撞样黄心颖与蔡一智，但高EQ的她依然保持甜美笑容应对；另一位选美常客则是26岁的「三料工展小姐」冠军刘尔颖，毕业于理大时装设计系的她身兼职业模特儿，在社交平台上毫不吝啬展现傲人身材，多张逼爆上围的超低胸与香艳内衣照，瞬间融化大批网民。

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港姐2026首轮面试佳丽私密照遭起底

随着这4位高质佳丽的背景与IG私密照陆续曝光，本届《香港小姐竞选2026》尚未正式入围，火药味已相当浓郁。不论是拥有百万粉丝加持的「深二代」网红、选美经验丰富的常胜军，还是拥有舞台实力的前《造星》成员，佳丽们在颜值、学历及身材上均势均力敌。大批网民纷纷留言高呼「今年竞争大到爆」、「未入围就已经斗得难分难解」，令人更加期待接下来的复试与正式入围名单。

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温思儿（原名温思婷）撞样古佩玲：

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