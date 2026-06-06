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霍汶希帮杨受成打工33年心态变强大 揭巨星关键：最重要有观众缘 海儿勉励年青人要信自己

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更新时间：20:45 2026-06-06 HKT
发布时间：20:45 2026-06-06 HKT

霍汶希（Mani)和海儿今日（6日）一起到湾仔会展出席「香港潮州节」活动的《名人Chill Time 下午茶》环节。席上第五届香港潮州节筹委会主席杨玳诗充当司仪向两位嘉宾提问，杨玳诗对多年来在爸爸杨受成博士身边的下属Mani特别有兴趣，问她帮潮州老板打工的感觉是怎样？Mani直指，潮州老板劲，宁愿瞓地下都要做老板，团结又识做生意。

Mani称被闹完不可喊要顶住

Mani已经帮杨受成博士打工33年，觉得这位老板待人接物非常有礼貌，无论对方是什么身份，送客也会送到出门口，令她十分佩服，她坦言：「有这样的好老板便会令自己心态很强大，当获得他委派的任务，他又是要求完美的人，会为你加油不断给你压力，令你心态强大，被他闹完之后不可以喊要顶住，令你不断力争上游，因为不进步，即代表退步。」杨玳诗即对她说：「我经常听爸爸说，他对普通员工不会恶，只会对自己的子女及爱锡的员工而恶。」Mani 笑她也感受不少。

Mani爆容祖儿至今仍学唱歌

杨玳诗又指，人人也钟意Mani，而且公司粒粒巨星由她带领十分好，所以很佩服她，并问发掘了多位巨星的Mani，觉得现在怎样才可以入行，令人人钟意及做到天王巨星？Mani说：「最主要是有观众缘而不是靓，普通人见到你会钟意，连我都钟意的话，便会有很多人都会钟意，这年代竞争很大，所以要进修，就连容祖儿现在仍有学唱歌，因为要与时并进。」而海儿则被问到，有什么忠告送给年青人？海儿说：「这年代很不容易，因为科技创新以及接触到的资讯量庞大，年青人要信自己，知道什么才适合自己，加上就如Mani所说要坚持。」

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