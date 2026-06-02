商天娥涉毒舌欺凌杨思琦  《东周刊》直击狂扫消口臭产品  娥姐指手划脚神情紧张

早前，伍咏薇重提杨思琦当年拍摄TVB剧集《翻叮一族》的伤心往事，大爆她遭「一围人」排挤喝骂，惹得她当场崩溃大哭。事件曝光后，引起网民热议，当年同剧的演员商天娥、陈曼娜等，顿时成为嫌疑人。随即，陈曼娜为事件接受传媒访问，除为自己澄清外，更还原当日的真实情况，矛头直指商天娥。

商天娥变「口腔除臭专家」

日前，本刊就收到读者提供的一辑相片，风波主角商天娥（娥姐）与一名女友人现身沙田商场。被网民冠以「毒舌前辈」的娥姐，突然化身「口腔除臭专家」，在一间个人护理产品店内狂扫各式消除口臭、对抗牙周病及清新口气的口腔护理产品，不禁令人产生无限的联想。

相关阅读：杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢

商天娥神情紧张现身沙田

在这场「欺凌杨恩琦」风波闹得沸沸扬扬之际，本刊收到提供一辑相片，拍摄当日的黄昏时分，风波主角商天娥（娥姐）与一名女性朋友，现身沙田新城市广场。现场所见，戴上口罩兼神情紧张的娥姐和女友人，结伴步入商场内的一家大型个人护理专门店。甫进店内，娥姐并无多看化妆品或护肤品，而是极具目标性地直奔口腔清洁护理产品的货架，这番大举「除臭」的行动，对照她近日涉嫌疑对杨思琦的「毒舌风波」，实在是相映成趣。

相关阅读：杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/3RXKh8h