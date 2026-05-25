侧田新女友疑曝光黐实漫步 长发女伴身材火辣玲珑浮凸 曾称北京三线歌手赚多过香港十倍

49岁的歌手侧田，近年将事业重心全面转往内地，并密密开骚，人气依然不减。前晚（23日）他在广东清远举行《再一起COME TOGETHER》世界巡回演唱会，吸引大批歌迷到场支持。不过在演出前夕，有网民于当地商场巧遇侧田，更野生捕获他与一位身材火辣的长发索女同行开餐，引起网民热议。两人在茶餐厅甜蜜用餐，更在商场内并肩漫步，享受二人世界，照片在社交平台曝光后随即引发热烈讨论，有眼利粉丝认出该名索女正是侧田的现任女友，大赞两人外型匹配，互动甜蜜。

侧田开骚前拖长发美女撑枱脚

从网民分享的照片可见，侧田当日打扮型格又带点休闲，他头戴招牌Cap帽，身穿深蓝色直条纹宽松短袖衬衫，内搭白色T恤，下身配以一条白色休闲长裤和运动鞋，显得轻松自在。坐在他身旁的女伴外型亦相当吸睛，她拥有一头乌黑浓密的长发，肤色白皙且五官精致。两人在充满港式风味的茶餐厅内开餐，无惧旁人目光。吃饱后，两人并肩在商场内漫步，同行虽然有工作人员，但众人都非常「识做」，刻意腾出空间及保持距离，让侧田与女方尽情享受「二人世界」。

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侧田先后与林苑及韩籍女友拍拖

侧田于2005年出道，一度在乐坛爆红，但其丰富的情史同样备受关注。除了与杨千嬅传过绯闻外，于2006年初，他被传媒拍下在绯闻女友林苑家中出没，更拍得侧田在家没有戴帽，头顶头发稀疏的照片。到了2008年，有指侧田在朋友聚会中结识了有「翻版杨千嬅」之称的模特儿曾雪华（Eugene），更传只用了三个月成功夺得芳心。随后侧田迎来第二位公开承认的韩籍女友赵慧仙。两人于09年同游迪士尼令恋情曝光，翌年侧田大方认爱，表示已达谈婚论嫁阶段，更将事业基地移师到北京，可惜他在2014年突然自称已经恢复单身，正式与韩籍女友分手。

侧田曾发表「北京三线歌手」论惹负评

近年侧田经历过人生低潮，他曾在2022年于香港开音乐会时透露，2019年因被利用和背叛，险跳河轻生，因此决定离开香港，移居泰国过新生活。重新振作后，他将事业重心全面转向内地市场。其实早于2010年，侧田就曾发表过著名的「北京三线歌手」论，当时他直言：「在北京当个三线歌手，肯定比我现在赚的多十倍。我不明白为甚么有人觉得香港市场重要。」这番言论在当时引起不少争议。如今，侧田不仅事业迎来第二春，在内地巡演场场爆满，身边又有身材惹火的女友，可谓事业爱情两得意。

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