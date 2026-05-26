周永恒反击「衰老窦」罪名  《东周刊》独家直击锡爆囝囝父慈子孝  「转死性」关赵颂茹事？

前女团MVG成员周晓彤（Ivy），早前接受ViuTV节目《晚吹——怨女俱乐部》的访问。当中，她声泪俱下地大爆前度周永恒（Roy）是「恐怖情人」之余，还指责男方与前妻打官司期间，利用亲生儿子作为筹码索取金钱，甚至不让儿子上学，导致他转了很多间学校，所以父子关系非常恶劣。

周永恒和前妻「一家三口」好温馨

不过，本刊日前就目击到，Roy与前妻陈薇带埋儿子，「一家三口」在长沙湾的一间宠物餐厅，开心地吃午餐兼玩猫，十分温馨。席间，Roy还情不自禁地锡爆儿子，父子关系非常之亲密。

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周晓彤斥周永恒为恐怖情人

今年3月，周永恒和周晓彤陷入感情纠纷而分手；之后本刊就独家拍得两人快速复合。但周晓彤近日就指二人已经分开，并且声泪俱下指出，她当日在启德商场所做的任何事，全部在威胁下被逼就范而配合。

周永恒指对唔住赵颂茹

Roy曾多次表示，非常后悔对首任老婆赵颂茹所做的任何事：「𠵱家大女都已经15岁，我相信我喺街度撞到，都唔会认得佢，非常遗憾！」所以，他对与第二妻子陈薇所生的儿子宠爱有加。日前，在长沙湾的一间宠物餐厅里面，本刊发现Roy和陈薇及刚刚练完棒球的儿子，一同享用午餐，画面更十分温馨。

周永恒被拍得锡爆儿子

在餐厅内，Roy与儿子玩到癫，毫无隔膜。跟着，他还特别买了一份猫粮，并悉心教导儿子如何爱惜宠物；期间，他还情不自禁地狂锡儿子，十分亲密。午膳后，「一家三口」更齐齐到楼下的电影院观看卡通片，乐也融融。虽然Roy和陈薇已经决定离婚，并处于分居状态，但两人仍努力营造家庭的温馨感觉给儿子。

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