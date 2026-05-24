杨思琦回应「虚拟老公」传闻 罕谈夫妻现况：佢长居内地 澄清无半亿身家仍要供楼

杨思琦与王祖蓝今日（24日）现身汽车品牌活动，两位星级家长不仅即场交付车匙，成为全新七人电动车的首批车主，更分享了作为家庭「专业司机」的日常趣事。不过，外界最关注的莫过于杨思琦近年被传身家暴涨至半亿，以及其神秘老公的真实身分，她亦趁此机会一并开腔澄清。

杨思琦否认半亿身家：仲要供楼养家

对于近年直播带货收入大增、座拥半亿身家的传闻，杨思琦直言感到夸张，更幽默表示不知道钱从何而来：「有啲钱系屋企嘅，唔关我事，收入唔系每个月有几百万，太夸张！」她强调自己仅属于「小康之家」，生活并非外界想像的富豪级数，亦不是传言中拥有大量物业，目前仍需为生计奔波：「我努力工作想屋企人过生活舒服啲，有好多支出，供楼、养家、小朋友读书，好多都散出去，唔系过富豪生活。」

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杨思琦撇「虚拟老公」传闻揭财政独立

由于杨思琦的老公身分多年来从未公开，网上甚至流传「虚拟老公」一说。杨思琦对此保持一贯的神秘与自信，笑言：「顺其自然，见到就会见到。有人话我冇老公，其实佢长居内地，我哋各有空间。」她透露与老公财政独立，但对方亦有分担家庭开支，「老公有分担，都唔驶同大家讲，我系独立、自信、可爱女性。」她表示，老公是圈外人，希望保持低调让对方过轻松生活，「睇下纪录可以保持几耐，我有伴侣已经好开心。大家唔需要好奇，我系叫思琦！」并坦言自己不需要物质享受，认为家庭与伴侣就是最大的依靠。

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杨思琦偕幼子Kody拣车

活动现场，杨思琦与王祖蓝一同庆祝成为首批电动车主。杨思琦兴奋表示，这次是以优惠价购入心仪已久的七人车，买车时更带同对汽车充满热诚的14岁幼子Kody亲自挑选。她笑称自己是家中的司机，事无大小都会亲自接载家人，新车空间宽敞正合心意。

而同场的王祖蓝亦表示，日常负责接载子女及家人是生活常态，换成电动车后更符合家庭经济效益。

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