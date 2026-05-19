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岑丽香复出狂吸金供豪宅 《东周刊》独家直击容貌再进化？ 下巴惊现离奇「中分」

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更新时间：12:00 2026-05-19 HKT
发布时间：12:00 2026-05-19 HKT

最新一期《东周刊》日前独家直击41岁前华姐冠军岑丽香的最新状态，发现她独自现身中环摆花街前往美甲。虽然岑丽香全黑打扮充满青春气息且态度亲民，但却被发现下巴呈现离奇的「中分」凹陷状态，犹如两个鼓起的寿桃包。其实，岑丽香近期频繁外出活动，是因为她已宣布全面复出娱乐圈。她与金融才俊丈夫育有两子，据知情人士向《东周刊》大爆，随着孩子逐渐长大双双入学，岑丽香夫妇要面对国际学校学费、补习费及豪宅供款等开支日益庞大。为减轻丈夫的经济重担，极具广告号召力的岑丽香决定逢工作必接，接连拍摄剧集《重案解密》及多个品牌广告狂吸金。幸好丈夫化身最强后盾打理家庭，让她能无后顾之忧地投入幕前。

岑丽香旧照曝光外貌变化受关注

这趟被《东周刊》独家捕获的奇特面部特征，即令人联想到岑丽香近年屡陷整容疑云。在最新播毕的剧集《重案解密》中，41岁的岑丽香因穿上校服扮演学生而遭网民批评过于勉强，其五官轮廓更再度成为大众焦点。不少网民翻出其出道前的旧照作对比，指其双眼及眼距变得极不自然，如今再加上离奇的「中分」下巴，让岑丽香外貌变化再受关注。

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岑丽香陷演技争议被爆频NG

除了外貌备受外界评头品足，岑丽香的演技与拍摄表现同样面临舆论压力。与岑丽香在《重案解密》中拍档的资深演员苗侨伟早前透露，由于岑丽香本身不谙中文，多年来全靠拼音死记硬背剧本对白，导致她在片场一旦情绪紧张便会频频NG。苗侨伟笑言剧组人员都不敢给予岑丽香太大压力，需要耐心安抚才能顺利完成拍摄。虽然前辈力撑岑丽香最终的演出效果依然流畅合格，但相关言论仍被部分观众解读为其演技仍有待磨练，让岑丽香的演艺事业回归之路挑战重重。

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