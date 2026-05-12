周殷廷认爱有家底失婚前港姐梁雅琳 《东周刊》独家直击YT憔悴现身 爆公关灾难激嬲Jace

歌手周殷廷（YT）近年人气极高，早前疑为宣传新歌与红馆演唱会，自炒绯闻惹众怒。及后他大方认爱补镬，公开正印女友为现年38岁、曾是2008年香港小姐5强的饮食界KOL梁雅琳（Hilda）。最新一期《东周刊》独家爆YT周殷廷因早前自炒绯闻被狠批而愁眉不展，被直击憔悴现身九龙城。

周殷廷女友梁雅琳家世背景显赫

YT周殷廷女友梁雅琳家世背景显赫，她生于饮食世家，爷爷经营茶庄，父亲更是知名酒楼集团「新光」及「红宝石」创办人，家底丰厚。落选港姐后，梁雅琳转战餐饮界成绩亮眼，更被封为「妈妈级厨神」。据悉，YT周殷廷与失婚的梁雅琳已低调交往数年，对梁雅琳与前夫所生的13岁女儿Ellie更是视如己出，不但经常陪伴温习及游玩，在朋友圈中更赢得「暖男后父」的美誉；两人目前感情稳定，YT周殷廷亦十分尊重女友受过情伤、暂不考虑再婚的意愿。

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YT周殷廷自炒绯闻惹陈凯咏不满

其实YT周殷廷这次将感情事摆上枱面，很大程度上是为了平息早前与陈凯咏（Jace）惹出的「公关灾难」。早前YT周殷廷为宣传新歌，于社交平台发布与陈凯咏的亲密合照，令全城误以为两人拍拖；怎料翌日却自爆纯属MV宣传炒作，随即引发网民强烈反弹，狠批他「狼来了」，更戏称他为「Market廷」。这场弄巧反拙的绯闻宣传不仅令YT周殷廷形象受损，连带无辜牵连的陈凯咏亦感到极度失望。据传陈凯咏私下对被「拖落水」极有微言，私下曾向团队说：「下次唔好再咁玩啦！」早前两人在《CHILL CLUB推介榜》颁奖礼同场时更全程保持距离，女方至今仍未消气，暂无意与男方公开合体。

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YT周殷廷黑气缠身憔悴现身

除了绯闻炒㶶，YT周殷廷近期可谓黑气缠身，日前更爆出网上有人放售梁咏琪亲笔签名赠予他的CD，被网民炮轰「唔识感恩」，事后他急急澄清只是搬家时意外遗失。面对一波接一波的公关危机，YT周殷廷日前被《东周刊》独家拍到在九龙城现身时愁眉不展、神情憔悴，据悉他正频繁与团队开会商讨「拆弹」对策，盼以真诚态度挽回公众好感。万幸的是，尽管负面新闻不断，YT 于今年8月举行的红馆 周殷廷演唱会 门票销情依然理想，总算为这位近期是非缠身的歌手带来了一丝喘息空间，相信经历连串风波后，他未来的行事作风定会更加审慎。

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