于适频频来港人气高企 自爆片场向偶像李连杰偷师 遗憾《镖人》未能交手

内地男星于适昨晚现身时尚派对时，现场粉丝欢呼尖叫，场面热闹，可见其人气之高。他表示自己经常来港工作，2月才刚来拍摄广告，对香港已相当熟悉。

《镖人》拍摄难忘

于适早前参与演出的电影《镖人：风起大漠》于农历新年期间上映，他分享拍摄时有不少难忘事。戏中他需应付大量动作场面，而且全是实景拍摄，过程虽然辛苦，但他从中获益良多。他自小已是动作武侠片迷，今次能够参演由袁和平（八爷）执导的电影，感到十分荣幸。

于适看李连杰的动作片长大

《镖人》云集多位动作巨星，包括谢霆锋、吴京和李连杰等。于适坦言可惜今次未有机会与李连杰在戏中交手：「他在故事前段出现，未有机会在戏中碰面，我真的很想与他对打，我是看他的动作片长大，我开始做演员后一直有做动作训练，李连杰是我的目标，他打不同的拳种、耍不同的兵器都有他的韵味，他和很多的动作演员都不一样。」

于适敬佩前辈付出

虽然今次我们无对手戏，但在片场有交流，有趁机问他很多问题，珍惜来之不易的机会：「他和八爷（袁和平）都有分享很多以前拍动作片的经验，他概慨叹观众在萤幕上看到的动作，看似简单，但其实花了很多心机，尤其以前科技没现在发达，未有威也时要用麻绳，工作人员要想办法令观众看不到绳子，所以无论是台前幕后都很令人尊敬，多得他们的付出，才能在萤幕上呈现最美的一面。」