黎姿靓爆「出山」 东周刊独家直击视后中环晒功架 展现超劲「戏」场

今年54岁的黎姿（现名马黎珈而），自2008年嫁给富商马廷强后，便全面引退，专心照顾家庭之余，更将弟弟的医学美容生意打理得有声有色，摇身一变成为上市公司的CEO，商界女强人形象深入民心。

网民盼黎姿复出拍剧

多年来，粉丝敲碗敲到手软，盼望黎姿能够复出拍剧，更有制作公司以天价利诱，但都未能打动她。不过，本刊日前就捕获黎姿，在中环一间画廊进行拍摄，大晒视后演技，更吸引不少途人的目光！

相关阅读：黎姿为父庆生三代同堂幸福满泻！88岁爸爸展现惊人记忆力 精神矍铄更胜从前

黎姿现身画廊进行拍摄

日前下午4时许，她被捕获现身中环一间画廊，今次拍摄阵容相当鼎盛，幕后工作人员接近20人，亦吸引了不少途人在门外围观。黎姿纵使已经多年没有拍剧，但演技不仅没有生疏，反而更加炉火纯青。当天，全程保持着微笑的她，无论跷脚、漫步，还是凝望，一举手一投足都充满「戏」场。

黎姿肌肤紧致到反光

虽然黎姿已年过半百，更是三女之母，但整个人容光焕发，充满自信；另肌肤更紧致到反光，仿佛剥壳鸡蛋一样滑嫩，简直像时光倒流20年，绝对是「冻龄女神」。

相关阅读：54岁黎姿新年罕有解放性感 丰满上围撑爆低胸晚装 展现火辣高贵气质美不胜收

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4dnviNu

