前TVB失婚咪神自爆「新恋情」？高调公开「最爱的男人」身份 展示拜金一面

即时娱乐
更新时间：20:00 2026-02-19 HKT
发布时间：20:00 2026-02-19 HKT

前TVB「咪神」白云自2021年与富二代前夫江俊霖结束5年婚姻后，感情生活一直备受外界关注。恢复单身的她活得愈发自信，不时在IG大派福利，分享性感火辣的美照。近日，她突然在IG高调公开与「最爱的男人」的合照，正当网民打算留言祝福时，真相却令人爆笑。

白云自爆与「最爱男人」合照

白云早前曾在IG分享性感照，留言：「倘若你只是过客，那向你索取太多，确实是我错了。」被解读为自爆感情观，网民都好奇她是否有新恋情。而近日她在IG上分享了一张「亲密自拍」，并兴奋写道：「Haha 终于和我最爱的男人有合照了」，字里行间充满喜悦。从她上传的图片可见，她身穿一袭喜庆的红白连身裙，笑容灿烂，状态极佳。而她身旁的「男伴」，竟是大家再熟悉不过的「财神爷」！

相关阅读：前TVB咪神白云变「超性感妲己」  迫爆上围几夺衣而出超震撼  古装扮相竟撞样陈自瑶？

白云AI图展示对财富渴求

其实这是一张利用AI技术生成的创意合照。照片中，白云与卡通财神爷身处一个堆满金币和金元宝的宝库中，画面充满了浓厚的农历新年气氛。白云幽默地称财神爷为「最爱的男人」，充份表现出她风趣的一面，以及对财富的渴望。不少网民看到后都忍俊不禁，纷纷留言笑称：「这个男人我也爱」、「太应景了」、「祝你人财两得！」

相关阅读：前TVB咪神白云超澎湃上围迫爆圣诞衫  「御用傻仔」 吓到惊讶擘大口  「金牌司仪」笑吟吟

