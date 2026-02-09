「亿元驸马」高钧贤2500呎爱巢大公开 《东周刊》独家爆前港男冧掂27亿富婆招数

2005年的香港先生冠军，现年41岁的高钧贤，自从与身家丰厚的美容界女强人黄梓漫结婚后，生活幸福美满。最新一期《东周刊》独家直击他们2,500呎的深圳爱巢，高钧贤的宠妻秘技亦随之公开。黄梓漫一脸幸福地透露，丈夫高钧贤是个极度「sweet」的人，不但经常在露台与她饮酒谈心，更会制造无数惊喜，例如突然送上鲜花，甚至亲手煎制心形牛扒，令她时刻感受到被爱的幸福。两人虽然各自忙碌，但高钧贤总会巨细无遗地报告行踪，特别是与女性接触时，更会主动汇报，给予太太十足的安全感。

高钧贤与黄梓漫关系疫情后火速升温

高钧贤与黄梓漫的爱情故事，始于四年前的合作。当时，黄梓漫邀请高钧贤为其护发产品拍摄影片，两人因而结缘。虽然当时只是朋友，但高钧贤早已对这位比自己年轻10岁、既是单亲妈妈又事业有成的女士留下深刻印象。他欣赏她的善良、美丽、勇敢追梦，以及对养生的热诚。后来，因疫情关系，高钧贤到内地工作，与黄梓漫重遇，爱火一触即发。他坦言，两人经历过感情上的波折，才更懂得珍惜对方。黄梓漫亦表示，认识高钧贤时正值人生低谷，是他的支持和鼓励，让她重新振作。

高钧贤夫妇为女儿斥2千万置业

婚后，高钧贤与黄梓漫在深圳南山租下一个2,500呎的单位，作为一家三口的爱巢。这个拥有无敌湖景的单位，成为了他们维系感情的最佳场所。高钧贤表示，最爱在晚上与太太在露台「摸住酒杯底」，享受二人世界。除了生活上的甜蜜，高钧贤在事业上亦非常努力。黄梓漫透露，丈夫深知演艺工作的局限，因此一直积极发展副业，包括开餐厅、创立自家服装品牌，以及现时每周进行三次直播带货。早前，他们更以2,250万元购入九龙塘毕架山一号的单位，为女儿将来的教育铺路。高钧贤表示，希望女儿能入读九龙塘的名校，为她提供最好的学习环境。

