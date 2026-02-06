娱圈「亿万富家女」晒英国超级豪宅 巨型衣帽间落地玻璃尽显气派 曾招惹爆肌戆男想食天鹅肉

37岁的崔碧珈，出名身材惹火澎湃，被封为「人间最强Body」，早前她被大只港男Rocky郑健乐贴上合照，并写明与Anita Chui在恋爱中，但崔碧珈马上否认恋情，原来只是Rocky一厢情愿。Rocky主动出击想食「天鹅肉」，除了因为崔碧珈天使外貌、魔鬼身材，亦跟女方近年越来越富贵不无关系，近日崔碧珈在ig分享了自己在英国的豪宅，豪华宽敞，浅木色系暖和而不俗套，足证崔碧珈有钱有品味。

崔碧珈晒英国豪宅低调奢华

近日崔碧珈在ig限时动态，分享了她在英国豪宅的内部短片，全屋以温暖的木系元素作为主调，从地板、墙身，到衣帽间的层架和特色房门，均采用了统一的浅木色系，营造出强烈的空间感和和谐统一的视觉效果，完美演绎了现代欧陆风格中的低调奢华。其后崔碧珈带大家参观她的偌大睡房及衣帽间，内部间隔分明，设有大量的挂衣空间，收纳功能极强。至于饭厅则摆放著一张型格的圆形餐桌，配上舒适的座椅，旁边更有落地大玻璃窗，将户外庭院的绿意和阳光引入室内，崔碧珈这间「Dream House」，令人又羡又妒。

崔碧珈坐头等舱飞杜拜炫富

崔碧珈以火辣身材见称，于24岁时获前经理人黄柏高和导演钱国伟赏识主演电影《辣警霸王花》，而为人认识。崔碧珈出身富裕家庭，父亲从事金融生意，近年崔碧珈将事业重心由香港转至外地，除了做幕前演出，亦出任电影监制，而且生活越来越富贵，不但曾晒出坐头等舱去杜拜旅行，豪华专车接送，平日她喜爱出入高级餐厅，不时购买名牌炫富，她曾透露打算在法国置业，方便她两边飞工干，想不到最近在英国置业，过著奢华生活的她，跟追求者Rocky可说一天一地。

港男郑健乐上载合照想食天鹅肉

崔碧珈跟吴浩康分手后，一直没有恋情传出，近年专注于工作，身兼演员、歌手兼制作人，非常忙碌。直至近月《香港先生》「健力组」冠军郑健乐Rocky，忽然上载二人健身及用餐的合照，并将Facebook更新状态为「恋爱中」，又直接标签崔碧珈，美女与野兽的组合，震惊娱乐圈。但崔碧珈随即否认恋情，其后更在社交平台发文，指「有人」不停主动加她身边朋友，要求对方「揾过其他目标继续装单纯啦」。「父女恋」极速玩完，Rocky变成一厢情愿想食天鹅肉，二人再见不是朋友。

