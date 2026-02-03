李龙基搬离与王青霞昔日爱巢 《东周刊》独家直击基哥隐居山旮旯「货仓屋」四野荒凉

75岁李龙基（基哥）与39岁王青霞（Chris）的「爷孙恋」早前宣告结束，李龙基更证实自己「被分手」。为免睹物思人，最新一期《东周刊》独家直击李龙基最近已悄悄搬离昔日与Chris于新界共筑的700呎村屋爱巢，独自迁入远离人烟的「货仓屋」隐居。

李龙基拖疲惫身影独自回货仓屋

《东周刊》独家直击李龙基新居位于山旮旯，四野荒凉，周围遍布大型货仓及重型车停车场，入夜后仅有零星街灯，环境与昔日温馨满载的爱巢有天渊之别。当日李龙基深夜工作后，独自驾车返回货仓，打开铁闸，疲惫身影消失在黑暗中，只有几只流浪狗在屋外徘徊，更显其孤单寂寥。据悉，昔日的村屋爱巢设有天台，是Chris晒太阳和做运动的地方，屋内更设有画室，充满二人甜蜜回忆，如今人去楼空，难怪李龙基选择搬迁，以免触景伤情。

李龙基白交一年租人财两失

李龙基为这段感情付出了沉重代价，他曾坦言，当初为获取自由身与Chris结婚，不惜「净身出户」将名下物业全数给予第二任妻子。后来Chris官司缠身，他亦耗费数十万积蓄，聘请两位大律师及三位事务律师为对方奔走，可谓有情有义。对于外界质疑他存心设计陷害Chris，李龙基曾怒斥：「我为咗呢段感情，牺牲咗我前一段婚姻，又花咗咁多心机、钱财同力量，如果系真（指计算对方），我真系好失败！」他更透露，本已在珠海租下千呎单位，准备与Chris婚后展开新生活，如今计划告吹，白交一年租金，人财两失，损失惨重。

李龙基对Chris未忘情

尽管惨被分手，李龙基仍对Chris未忘情，直言：「因为太深爱佢，冇计。咁大打击，唔系咁易放得低。」他透露两人仍有联络，女方更传讯息关心他天气转凉，要多穿衣服。这段关系似乎欲断难断，基哥最后更向本刊剖白，Chris在冬至后曾给他看与丈夫的离婚协议书，为二人关系留下伏线。李龙基哥坦言：「或者有朝一日，佢message我：『我离咗婚喇！真正离咗婚喇！』咁到时先算。」看来，若然Chris真的恢复单身，两人仍有望复合，届时李龙基可能又要为爱再次搬家了。