TVB爆红节目主持近照曝光 面皮松弛变圆润撞样蔡康年 与再婚妻十指紧扣网民赞远胜前妻

更新时间：15:00 2026-01-25 HKT
现年64岁、著名台湾歌手兼主持人「哈林」庾澄庆，早年他曾为TVB主持节目《味分高下》和《耳分高下》，当年回响极大，亦成了当时爆红节目，二人更于07年夺得《万千星粹颁奖典礼》的「最佳节目主持奖」。近年虽然鲜有在香港露面，但其鬼马风趣的形象依然深入民心。昨日庾澄庆被捕捉到与年轻14岁的二婚妻子张嘉欣，一同现身香港红馆，欣赏好友张学友的演唱会。两人甫下车即引起现场一阵哄动，在闪光灯与人群的簇拥下，尽显巨星风采。

庾澄庆撞样蔡康年？

从现场影片可见，庾澄庆身穿一件抢眼的红色图案夹克，配上一条略显陈旧的牛仔裤，精神奕奕。然而，在高清镜头下，他脸上岁月的痕迹亦无所遁形。据观察，庾澄庆应是崇尚自然，未有进行任何医美疗程，使其面部皮肤呈现明显的松弛与皱纹，有网民更笑指他与TVB主持人蔡康年有几分相似，展现了最真实的「登六」状态。

 庾澄庆跟二婚妻超恩爱

与此同时，同行的妻子张嘉欣则成为另一焦点。她身穿米白色小香风套装，举手投足间散发著温婉的气质。尽管已是两孩之母，但她保养得宜，气质出众，被网民盛赞充满「大家闺秀」的风范。影片中，两夫妻的恩爱互动更是羡煞旁人，他们从保姆车下来后，庾澄庆几乎是第一时间就紧紧牵住妻子的手，穿越人群时更下意识将她护在身后，呵护备至。

庾澄庆二婚妻获赞

这次同框现身，再次引发网民对比庾澄庆的前妻伊能静。不少评论认为，张嘉欣的沉稳与内敛气质，相对于作风高调的伊能静，似乎与哈林更为匹配，有网民直言：「这种自然优雅的状态，比过度保养的『科技脸』好看多了。」

庾澄庆二婚妻得到家人认可

此外，亦有报导指出，庾澄庆的家人长辈，特别是母亲张正芬，对张嘉欣这位媳妇的认可度极高。相较于过去与伊能静之间的婆媳关系紧张，庾家对张嘉欣这位知书达礼、婚后甘愿淡出主播界相夫教子的媳妇非常满意，这也让庾澄庆的这段婚姻走得更加稳固和幸福。

