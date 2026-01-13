崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目

37岁性感女星崔碧珈最近饱受委屈，情绪濒临崩溃。最新一期《东周刊》独家爆崔碧珈与MMA教练晚膳时，因近期是非委屈落泪。早前她被58岁的「大只佬Rocky」郑健乐单方面「认爱」，虽然崔碧珈已即时否认，但仍遭网民揣测为「SP关系」（性伴侣）。据悉，这对渴望结婚的崔碧珈造成极大伤害，加上其家人从事金融业，她也拥有制作公司，负面新闻严重影响其个人及专业形象。其友人亦向《东周刊》爆料为她抱不平，澄清崔碧珈虽于外国成长，但在性方面其实好保守，郑健乐亦绝非她喜欢的类型，被如此中伤让她感到非常丢脸。

崔碧珈公开否认恋爱反被围攻

这段「父女恋」绯闻始于郑健乐突然在facebook更新感情状况，并将崔碧珈标记其中，高调宣示主权。对此，崔碧珈公开表示自己是「瞓醒先知道呢件事」，并强调目前单身，为了给对方台阶，她当时还大方形容对方单纯。为了证明清白，她更在网上进行实测，显示感情状态可由单方面更改，未料此举却引来部分网民反感，认为她对郑健乐造成「二次伤害」，忽然成为众矢之的。

郑健乐被揭「单纯男」真面目

然而，有知情人士向《东周刊》爆料，指郑健乐并非外表看来的「单纯男」，而是「机心男」。他不仅主动结识崔碧珈，更在健身后以经济拮据为由，要求女方请客吃饭。事件发酵后，有人更死缠不休，私讯骚扰崔碧珈身边的朋友，让她忍无可忍，公开发文请对方远离。尽管受绯闻困扰，崔碧珈仍专注事业，积极为新工作做准备。据悉，她已接下一部荷里活电影，将在农历新年后到内地饰演西片中的「打女」角色，目前正为此积极进行搏击训练，展现专业态度。

